Chiamata urgente per Lorella Cuccarini, vuole cantare con lei: grande sorpresa al serale

Lorella Cuccarini potrebbe essere a lavoro su di una sorpresa molto speciale per il pubblico di Amici: pronto a duettare con lei.

Questa edizione di Amici di Maria De Filippi è arrivata ad uno snodo molto importante ossia la fase serale. I 15 allievi scelti dagli insegnanti si metteranno alla prova in prima serata per conquistare un posto in finale e puntare quindi alla vittoria. Anche questa volta saranno una serie di puntate molto speciali e ricche di colpi di scena.

Uno di questo potrebbe essere confezionato da una delle insegnanti della categoria canto ossia Lorella Cuccarini. La nota showgirl potrebbe sorprendere sia uno dei suoi allievi che lo stesso pubblico in studio e da casa con un duetto molto speciale.

Un clamoroso commento apparso in queste ore sui social ha attirato l’attenzione di tutti e potrebbe rappresentare il primo indizio di una collaborazione ma vediamo quanto sta accadendo.

Lorella Cuccarini, le scelte in vista del serale: chi sono i suoi allievi

Dopo una prima fase del programma in cui la nota showgirl ha permesso ai suoi allievi di mettersi alla prova ed acquisire nuove competenze, la nota insegnate è la protagonista con la sua squadra della fase serale. A differenza di quanto accaduto in precedenza, questa volta con lei fa coppia Emanuel Lo che ha quindi aggiunto i suoi ballerini alla squadra.

Ma chi sono gli allievi scelti dalla Cuccarini? In questa seconda fase del programma, la nota professionista ha deciso di portare in prima serata i cantanti Cricca ed NDG con la cantante Angelina Mango. Un trio che sembra in parte convincere tutti e soprattutto la nota figlia d’arte è tra i nomi più quotati per la vittoria finale. Il suo nome ha però conquistato non solo il pubblico ma anche un ex allievo della scuola ossia Alex.

Amici22, Alex pronto a duettare con Angelina: l’ipotesi clamorosa

Alex è stato un protagonista della scorsa edizione del talent e proprio nella squadra della Cuccarini. Il cantante si è classificato secondo nella categoria canto e da quel momento in poi ha preso parte ad alcuni progetti molto interessanti. In queste ore ha però commentato anche un tweet del profilo social di Amici con una pubblicità a favore del brano di Angelina.

la mia vita, il mio tutto, il duetto di cui abbiamo bisogno!!! pic.twitter.com/dtwVqtbQuJ — 𝗚𝗢𝗦𝗦𝗜𝗣 𝘁𝘃 (@gossiptv__) March 14, 2023

Una mossa social che ha scatenato gli utenti che hanno subito presentato una precisa richiesta: “La mia vita, il mio tutto, il duetto di cui abbiamo bisogno!“. Adesso la Cuccarini potrebbe prendere in seria considerazione questa possibilità e magari confezionare un duetto già in vista delle prossime puntate del serale.