Tina Cipollari se lo aspettava, terremoto fuori dallo studio: li ha denunciati tutti

Profetiche le parole di Tina Cipollari che nello studio di Uomini e Donne aveva già previsto tutto: una nota ex dama li ha denunciati.

Dietro le quinte del noto dating show Uomini e Donne rischia di scatenarsi un nuovo clamoroso terremoto. Un risvolto che in realtà non arriva a sorpresa in quanto la stessa opinionista Tina Cipollari aveva previsto tutto ma questo dettaglio non è servito a fermare la dama.

In queste un noto ex volto del seguitissimo format di Canale 5 ha infatti deciso di denunciare alcuni dei presenti in studio. Tutto a causa di quanto accaduto nel corso di un recente appuntamento con il dating show e durante il quale è emersa una verità sconcertante.

Nel dettaglio stiamo parlando dell’ormai ex dama Desdemona che dopo aver lasciato lo studio, si è recata dal suo avvocato per denunciare alcuni protagonisti del format.

Tina Cipollari aveva capito tutto: parole profetiche in studio

Durante un recente appuntamento con Uomini e Donne, il cavaliere Armando Incarnato e l’opinionista Gianni Sperti hanno portato alla luce una verità clamorosa. Un audio della stessa Desdemona ha infatti rivelato del piano della dama ossia essere il più possibile protagonista nello studio del format per accrescere i suoi consensi e guadagnare qualcosa in più dal punto di vista lavorativo.

L’audio in questione non è stato mandato in onda nonostante le parole della Cipollari: “Maria, ma che vuoi che ti faccia una sua querela“. Parole profetiche quelle pronunciate dalla nota opinionista in quanto dopo la messa in onda della puntata, l’ex dama ha deciso di rompere il silenzio e sui social ha scelto di raccontare la sua verità e non solo. Desdemona infatti ha anche annunciato di essere pronta ad agire per vie legali contro alcuni dei coinvolti.

Uomini e Donne, scatta la denuncia: chi sono i coinvolti

Con un lungo messaggio pubblicato su Instagram, la dama Desdemona ha voluto non solo spiegare il suo punto di vista ma anche fare una precisazione molto importante. L’ex volto del dating show ha puntato il dito contro la decisione di far ascoltare a Gianni l’audio incriminato ed ha definito questo comportamento “illegale e penalmente sanzionato“.

Per questo motivo Desdemona ha deciso di dare mandato al suo avvocato per una querela nei confronti di Gianni Sperti, Armando Incarnato e Alessandro Schiavone. Un braccio di ferro tra le parti che a quanto pare rischia di portare tutti i coinvolti anche in tribunale.