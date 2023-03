Alessandro Cattelan, l’aggressione subita all’improvviso: “Mi è passata tutta la vita davanti”

Alessandro Cattelan ha rivelato di una pericolosa aggressione di cui si è ritrovato ad essere vittima: attimi di panico per lui.

Il conduttore Alessandro Cattelan è ormai un volto noto al pubblico e soprattutto il padrone di casa di uno dei format di successo su Rai 2. La nota rete televisiva in questa stagione ha deciso infatti di affidare al conduttore ben tre seconde serate ossia il martedì, il mercoledì d il giovedi dopo Belve.

Cattelan è amatissimo dal pubblico anche grazie ad alcune sue qualità quali la simpatia e la spontaneità con cui è solito affrontare anche le interviste con i suoi ospiti. La stessa ironia che ha deciso di usare sui social per raccontare di un episodio di cui si è ritrovato ad essere protagonista.

Il noto conduttore ha rivelato su Twitter di essere stato vittima di una brutta aggressione ma allo stesso tempo particolare in quanto coinvolti anche degli animali.

Alessandro Cattelan, l’aggressione shock: non se lo aspettava

Questo 2023 per il noto conduttore ha senza dubbio preso il via nel migliore dei modi dal punto di vista lavorativo. Dopo la bellissima esperienza sul palco degli Eurovision un anno fa, in questi primi mesi dell’anno ha triplicato l’appuntamento con il suo format È poi c’è Cattelan. Un programma che mette a segno in ogni puntata ascolti soddisfacenti sia per il conduttore che per la rete.

Quanto accade nel privato però in alcuni casi non è poi così positivo per il conduttore. Cattelan ha infatti raccontato sui social di un episodio che lo ha visto coinvolto mentre non si trovava davanti alle telecamere: “Sono appena stato aggredito da un branco ( colonia, stormo, gregge, plotone?) di formiche brasiliane. Mi é passata tutta la vita davanti“. Il suo racconto ha in parte scatenato l’ironia dei social anche se alcuni si sono mostrati preoccupati ma per Cattelan tutto è andato per il meglio.

La carriera di Cattelan, dagli inizi all’occasione in Rai

L’esordio di Cattelan risale al 1987 come giurato per lo Zecchino d’Oro ma il vero successo è poi arrivato negli anni 2000 quando è stato scelto come volto di numerosi format di MTV: da Most Wanted a TRL. Nel 2011 è poi entrato a far parte della famiglia Sky con cui ha collaborato sia al timone di X Factor che di E poi c’è Cattelan.

Dieci anni più tardi ha invece lasciato Sky per fare il suo arrivo prima in Netflix e poi in Rai. Sul primo canale della rete si è occupato del format Da Grande e poi degli Eurovision. Da questa stagione televisiva è invece conduttore per Rai 2 del suo appunto storico format.