“Sei una cantante mediocre”: Orietta Berti in imbarazzo, umiliata davanti a tutti

Orietta Berti è finita nel mirino di alcune gravi accuse sia come opinionista del GF Vip che come cantante: lo ha fatto davanti a tutti.

In questa stagione televisiva, Orietta Berti ha scelto di mettersi alla prova in vesti completamente diverse da quelle a cui ha abituato tutti. Nel corso degli ultimi sei mesi ha infatti deciso di affiancare ai suoi impegni come cantante anche quelli come opinionista.

Alfonso Signorini le ha infatti offerto un ruolo nello studio del GF Vip al fianco di Sonia Bruganelli e la Berti ha accettato volentieri. Un compito che non si è rivelato essere semplice e spesso la cantante è finita nel mirino del pubblico a causa di alcune sue opinioni.

In queste ore però a scagliarsi contro di lei non è stato un utente dei social a caso ma Stefano, il padre di Antonella Fiordelisi che ha scelto di dedicare parole al veleno all’opinionista.

Orietta Berti, lo scontro con Antonella Fiordelisi: mesi complicati

In questi mesi, la nota opinionista si è in realtà più volte scagliata contro la Fiordelisi. Secondo Orietta, la gieffina ha fatto ogni cosa solo per raggiungere la finale e provare a portare a casa la vittoria. L’opinionista ha spesso criticato il comportamento di Antonella sia nei confronti dei suoi compagni di gioco che in quelli del fidanzato Edoardo Donnamaria.

Secondo la Berti, la gieffina si è legata ai personaggi più forti ed in base ai loro follower sui social. Mentre ha sempre giustificato alcuni comportamenti di Donnamaria sottolineando come fossero in parte una conseguenza delle provocazioni di Antonella. Anche in occasione dell’ultima puntata andata in onda, Orietta ha perso il controllo in diretta e lanciato accuse alla Fiordelisi in studio per il risultato del televoto da finalista.

Stefano Fiordelisi interviene in diretta, le accuse alla Berti

Una situazione che ha scatenato questa volta la reazione del padre di Antonella che su Instagram si è lasciato andare a parole al veleno contro l’opinionista. Come riporta Isa e Chia, Stefano Fiordelisi ha scritto: “Cara Orietta, la dialettica non è il tuo forte e dopotutto sei una cantante (anche abbastanza mediocre), ma ti invito a buttare il veleno a casa tua e non addosso ad una ragazza più educata di te“.

Lo stesso papà di Antonella ha criticato la decisione di portare la figlia per la terza volta in studio nonostante il televoto a lei avverso. Inoltre ha invitato i fan della figlia a non votarla nei prossimi televoti per permetterle di far ritorno a casa il prima possibile.