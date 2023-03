Alfonso Signorini non ne può più, affondo durissimo contro il gieffino: “Un egoriferito”

Il conduttore Alfonso Signorini ha deciso di dire finalmente la sua su uno dei casi più spinosi di questa edizione del Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip volge ormai al termine e il prossimo 3 aprile andrà in onda il gran finale di questa edizione a tratti controversa. I comportamenti dei concorrenti hanno in questi mesi attirato l’attenzione del pubblico con il conduttore Alfonso Signorini costretto a rimediare.

In alcuni casi le decisioni sono arrivate in modo frettoloso, in altri per alcuni sono arrivate in modo tardivo. Questo è per esempio il caso di Edoardo Donnamaria squalificato solo a 20 giorni dalla fine. Infine, vi sono invece alcune situazioni che secondo i telespettatori non sono state affrontate in modo giusto.

Questo è il caso di Daniele Dal Moro che secondo alcuni utenti ed appassionati non è stato adeguatamente punito. Una situazione su cui ha deciso di fare chiarezza lo stesso conduttore.

Alfonso Signorini, le sue parole su Daniele: cosa pensa davvero

Il portale Biccy ha riportato un messaggio arrivato ad Alfonso Signorini attraverso il settimanale Chi. Nel messaggio in questione, un utente ha chiesto al conduttore di fare chiarezza su Dal Moro che secondo lui ha per mesi usato gli stessi modi di Edoardo Donnamaria senza essere però squalificato o almeno ammonito allo stesso modo. In particolare, l’utente in questione ha riportato di una lite furiosa del gieffino con Oriana Marzoli.

Nel parlare di Dal Moro, il conduttore ha sottolineato: “Quanto a Daniele, non è cattivo ma è sicuramene egoriferito. Parla sempre e soltanto di sé e dei suoi problemi. Non ha ancora imparato ad ascoltare“. Un giudizio sintetico, lapidario e che lascia spazio a poche se non nessuna interpretazione. Da sottolineare però come il conduttore si sia tenuto lontano dalla possibilità di una squalifica contro il gieffino.

Daniele Dal Moro, il suo complicato GF Vip

Suo malgrado Daniele è stato un protagonista di questa edizione del reality. Dopo un inizio complicato, il gieffino si è ritrovato al centro di alcuni casi clamorosi. Prima l’interesse di Elenoire Ferruzzi nei suoi confronti che lo ha spinto a prendere le distanze dalla nota influencer.

Poi l’ingresso in casa della sua ex Martina Nasoni con cui, dopo alcuni giorni di pace, si è scontrato fino alla decisione di mettere fine alla loro amicizia. Infine, il rapporto altalenante con Oriana Marzoli a cui si è detto interessato ma la gieffina dal canto suo ha notato alcune mancanze non ancora del tutto risolte.