Alessandra Amoroso, il ricordo doloroso della cantante: parole che toccano il cuore

Alessandra Amoroso e il doloroso ricorda di una persona che ha dato tanto e ora non c’è più: fan senza parole

Una delle cantanti che ha lasciato senza parole il pubblico per la sua straordinaria voce è lei, Alessandra Amoroso. Come tanti altri cantanti, anche la donna ha esordito nel famoso talent Amici condotto da Maria De Filippi per il quale nutre una profonda stima e affetto. Purtroppo, la donna circa una settimana fa ha voluto ricordare una persona che è scomparsa lasciando un vuoto nel mondo dello spettacolo.

Alessandra Amoroso è una delle cantanti tra le più apprezzate dal pubblico italiano che, nel giro di dieci anni ha raggiunto vette molto alte delle classifiche musicali con brani che hanno fatto la storia della musica italiana del nostro tempo. Infatti la donna ha ricevuto numerosi premi e riconoscimenti tra cui sette Wind Music Awards per le sue vendite, due MTV Awards e un Best Europe South Act.

La cantante è un donna dai valori legati alla famiglia, all’amore verso l’altro ma soprattutto l’affetto particolare che nutre verso i suoi fan. Nonostante ciò, di recente è finita sotto una bufera mediatica per non aver voluto firmare un autografo ad una fan che era li in attesa da ore; il motivo, come spiegato dalla cantante, era legato principalmente al fatto che avrebbe voluto trascorrere più tempo chiacchierando e dando la possibilità a tutti di poter parlare con lei.

Nonostante la sua bontà e il suo animo trasparente e umile, la donna ha emozionato e commosso moltissimo i suoi fan sul web per una dedica ad una persona che Venerdì 24 Febbraio 2023 ha lasciato purtroppo la vita terrena: stiamo parlando del giornalista Maurizio Costanzo.

Alessandra Amoroso e la dedica toccante

La cantante Alessandra Amoroso, come tanti personaggi influenti nel mondo della musica e dello spettacolo, ha voluto ricordare un uomo che ha dato tanto alla televisione italiana e al giornalismo: Maurizio Costanzo. L’uomo, purtroppo, venerdì 24 Febbraio è scomparso, lasciando un vuoto nel cuore dei familiari, di Maria De Filippi e di tanti amici che hanno apprezzato e amato il suo lavoro prezioso.

La cantante, infatti, ha pubblicato un post su Instagram con una foto di Maurizio Costanzo mentre sorride, a cui ha allegato un testo davvero molto toccante e commovente.

Alessandra ha scritto: “Un uomo buono, un grandissimo giornalista, una persona che sapeva andare oltre…

Ricordo ancora la mia intervista, piangevo come una matta.

Ricordo una quotidianità fatte di cose semplici.

Ciao signor Maurizio… e oggi capisco tante cose♥️✨ Un abbraccio grande con tutto l’amore che ho a Maria con Gabriele, Camilla e Saverio”.