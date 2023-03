Giacomo Urtis, la rivelazione piccante: “C’e stata intimità”

Giacomo Urtis e la confessione senza precedenti in diretta televisiva che lascia i fan senza parole: ecco cosa avrebbe detto

In molti lo definiscono il chirurgo dei Vip, un uomo assolutamente molto affascinante e dal sorriso ammaliante: stiamo parlando di lui, Giacomo Urtis. Grazie alla sua grande passione per la bellezza, oggi è diventato un punto di riferimento nel mondo dello spettacolo. Oltre la sua professione, infatti, ha partecipato a diversi programmi televisivi come il Gf Vip e L’Isola dei famosi. Di recente, ospite della trasmissione di Franceaca Fagnani, Belve, ha fatto una rivelazione piuttosto piccante.

La passione per la chirurgia estetica lo ha fatto crescere molto. Egli, infatti si è laureato nel 2002 in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Sassari, prendendo poi la specializzazione 4 anni dopo in Dermatologia e Venereologia, specializzandosi grazie ad alcuni master.

Grazie al suo desiderio e alla sua professionalità ha aperto la sua clinica Dr. Urtis Clinic e opera a Roma, a Milano e a Londra. Sono davvero tanti i vip che si sono affidati alle sue mani da fata, tra questi Nicole Minetti, i duchi di Kent, Il Principe di Lussemburgo , Barbara Berlusconi e Fabrizio Corona.

Inoltre ha partecipato a diverse trasmissioni televisive di spicco come i reality L’Isola dei famosi per vivere una esperienza diversa dal solito e Grande Fratello Vip in due edizioni, quella del 2020 e quella del 2021 in coppia con Valeria Marini, sua grande amica. Proprio di recente, Giacomo Urtis ha concesso di essere intervistato dalla tanto temuta giornalista Francesca Fagnani nel programma Belve e lì sono emersi dettagli piccanti.

Giacomo Urtis e la confessione piccante

Ospite del noto programma Beleve condotto da Francesca Fagnani, nella puntata che andrà in onda il 7 Marzo ci sarà il chirurgo dei Vip, Giacomo Urtis. Come riportato dal sito di Davidedimaggio.it, la Fagnani ha fatto subito una domanda che vedeva come protagonista l’ex di Belen Rodriguez, Fabrizio Corona. Il giovane Urtis non ha negato che per lui ha avuto una infatuazione, confessando un dettaglio piccante.

La Fagnani, inoltre, ha chiesto a Urtis che con Fabrizio Corona c’e stato un rapporto che andava oltre l’amicizia. Il chirurgo ha risposto che il loro rapporto pare sia stato una via di mezzo tra amore e amicizia, definendolo “un ibrido”.

Urtis, però, con la sua solita schiettezza ha rivelato che una certa intimità tra i due c’è stata confessando: “Può essere che qualche volta ci sia stata dell’intimità, ma insomma…cose nostre…Ci sentiamo ancora tutti i giorni…”.