Lorella Cuccarini vicina all’addio ad Amici, la confessione è incredibile: “Se Maria non cambia idea…”

Lorella Cuccarini ha finalmente chiarito il suo futuro e soprattutto se sarà presente nelle prossime edizioni di Amici di Maria De Filippi.

Il talent Amici di Maria De Filippi è ormai un format storico e di successo della rete televisiva Mediaset. Una componente importante sono senza dubbio gli allievi che vengono scelti di volta in volta dagli insegnanti. Questi in prima persona poi dividono o entusiasmano il pubblico con le loro decisioni.

Negli ultimi anni anche Lorella Cuccarini si è rivelata essere una grande ed inaspettata protagonista. Durante il suo primo anno nella scuola ha vestito i panni di insegnante di ballo scontrandosi spesso con Alessandra Celentano. Negli ultimi due anni invece si è occupata della categoria canto.

Sono in molti adesso coloro che si chiedono se farà il suo ritorno nel noto talent nel corso della prossima edizione e finalmente la Cuccarini ha ammesso tutto.

Lorella Cuccarini, il ritorno ad Amici: tutta la verità

Divenuta ormai una delle insegnanti più amate di Amici, la Cuccarini ogni anno è solita finire al centro di un giallo legato al suo possibile ritorno nella scuola. In occasione di una sua recente intervista ai microfoni di Verissimo, l’insegnante ha precisato: “Francamente se Maria non cambia idea e non decide di cambiare professori penso che non mi muoverò da Amici“.

Nei piani della nota showgirl non è vi è quindi alcun addio al noto talent in cui si trova benissimo: “È una famiglia, mi sento nel posto giusto“. La Cuccarini si è poi detta soddisfatta del lavoro fatto fino a questo momento anche se adesso ad attenderla vi è una sfida ancora più importante ossia la fase serale del programma che prenderà il via il prossimo sabato 18 marzo in prima serata.

Amici22, al via il serale: infuria la polemica

La fase del serale di Amici rischia però di rivelarsi molto più complicata del previsto a causa delle numerose polemiche che hanno già preso il via. La recente eliminazione del ballerino Paky è finita nel mirino del pubblico in quanto considerato da sempre, insegnanti compresi, come uno dei migliori allievi della scuola.

Inoltre anche la stessa Lorella è finita nell’occhio del ciclone a causa della decisione arrivata nel corso della recente registrazione. A quanto pare l’insegnante ha infatti scelto di eliminare il cantante Niveo, presente fin dalla prima puntata e da sempre parso in difficoltà. In molti si aspettavano di vederlo uscire prima e non di illuderlo fino a pochi giorni prima del serale.