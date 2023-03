Edoardo Tavassi, in casa ha trovato Micol ma nella sua vita c’è una ex “scomoda”: ecco di chi si tratta

Edoardo Tavassi ha trovato l’amore in Micol Incorvaia ma nella sua vita c’è anche una ex particolarmente famosa: ecco di chi stiamo parlando.

Nella casa del Grande Fratello Vip vi è una coppia su tutte che sembrerebbe essere sempre più unita. Nel dettaglio si tratta di Edoardo Tavassi che sembrerebbe aver finalmente trovato l’amore in Micol Incorvaia. I due sono soliti trascorrere molto tempo insieme ma soprattutto tra di loro sembrerebbe non esserci alta tensione.

Entrambi sembrano concentrati sul loro presente insieme con uno sguardo al futuro ossia a quando saranno entrambi fuori dalla casa. Ci saranno senza dubbio tante questioni da affrontare insieme e con ogni probabilità anche qualche ex “scomoda” dell’ex animatore.

Se infatti Micol ha un ex nella casa del GF Vip ossia Edoardo Donnamaria, il bel Tavassi ha invece un ex che fa ancora parte della sua vita ed è un volto anche piuttosto noto al pubblico italiano.

Edoardo Tavassi, l’ex che ha lasciato fuori dalla casa: di chi si tratta

Il noto gieffino ha sempre sottolineato di non aver avuto mai fortuna dal punto di vista sentimentale anche se allo stesso tempo ha raccontato di essersi innamorato davvero nella vita. Tra le sue ex più importanti vi è un nome molto famoso e che il pubblico conosce molto bene. Questo è il caso di Diana Del Bufalo che ha mosso i primi passi come cantante ad Amici e oggi è una nota attrice.

La loro storia è durata poco più di un anno ed è stata quindi relativamente breve ma intensa. A quanto pare la parola fine è arrivata anche perché Diana, per alcuni suoi trascorsi personali, non era davvero pronta ad approfondire la loro storia. I due però sono ancora in ottimi rapporti e lo confermano i movimenti social dell’attrice che ha seguito con interesse l’avventura di Edoardo all’Isola dei Famosi.

Diana Del Bufalo, le parole di Edoardo: un rapporto ancora importante

Il rapporto tra i due è ancora molto forte però e lo ha dichiarato lo stesso Tavassi. Dopo l’esperienza in Honduras e prima dell’ingresso nella casa più spiata d’Italia, il diretto interessato ha dichiarato a Novella 2000: “Lei è sicuramente la donna che mi ha fatto stare meglio nella vita. Tra di noi c’è una grande amicizia, è quasi una sorella per me“.

L’ex animatore ha anche aggiunto di volerle molto bene e queste parole sembrano confermare come farà sempre parte della sua vita. Chissà però come la prenderà Micol e se accetterà la presenza di una ex così importante nella vita del suo nuovo compagno.