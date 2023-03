Alex Belli addolorato, la confessione su Delia: le cose non stanno andando bene

Alex Belli ha parlato del suo rapporto con Delia Duran e di come stanno andando adesso le cose: c’è un problema che non hanno ancora risolto.

Durante la scorsa edizione del Grande Fratello Vip si è messo in mostra anche l’ex attore Alex Belli. Questi in casa ha portato un tema molto importante ossia quello dell’amore libero. Sotto le telecamere ha inoltre dato vita ad un infuocato triangolo con la compagna Delia Duran e Soleil Sorge.

Una storia terminata poi con il reality e con la scelta di Alex e Delia di dare una ulteriore possibilità alla loro storia d’amore. Ad un anno dalla fine della loro edizione del noto format di casa Mediaset, i due sono ancora una coppia e sui social si mostrano uniti ed affiatati.

Allo stesso tempo però la coppia ha un grande problema ancora da risolvere e di cui Belli ha deciso di parlare apertamente rivelando di essere a lavoro per raggiungere l’obiettivo.

Alex Belli, il rapporto con Delia Duran: cosa devono affrontare

Di recente Alex Belli ha rilasciato alcune nuove dichiarazioni durante un collegamento con Casa Pipol. L’ex gieffino ha affrontato il suo momento con Delia ed ha precisato: “Con lei va tutto bene, spero che la famiglia si allarghi“. Un sogno che in realtà la coppia da diverso tempo spera di realizzare e la stessa modella in casa ha rivelato di sentire il forte desiderio di diventare madre.

Un sogno che però i due faticano a realizzare anche se Belli ha rivelato di non aver ancora perso del tutto le speranze: “Siamo andati da un nuovo dottore e spero che risolva i nostri piccoli problemi. Stiamo tentando anche con l’inseminazione assistita perché naturalmente non succede”. A quanto pare i due hanno ancora problemi ad avere figli e sembrano decisi a non tenere questo dettaglio avvolto nel mistero.

Alex e Delia, la rivelazione sui figli: hanno già scelto i nomi

Come raccontato in casa, i due hanno quindi da tempo voglia di divenire genitori. In questi mesi ne hanno parlato più volte e Belli nel corso di una vecchia intervista ha anche rivelato quali nome vorrebbe dare ai suoi bambini: “Se sarà femmina il nome è Pantera. Se invece sarà un maschio allora sarà Alex Junior“.

Una serie di nomi particolari quindi come lo è in realtà la loro storia. I due non hanno infatti negato di essere una coppia aperta e secondo il loro punto di vista, questo dettaglio non rende la loro storia meno vera delle altre.