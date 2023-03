Antonella Clerici in allarme, non deve commettere questo grave errore: rischia guai seri

Antonella Clerici deve prestare molto attenzione sul palco del noto format di casa Rai: rischia grossi guai se commette questo errore.

La conduttrice Antonella Clerici è un volto storico di casa Rai e soprattutto amatissima dal pubblico. Tutti seguono con interesse i suoi format che sono ormai in grado di registrare ascolti record. Proprio i risultati positivi hanno spinto la rete a chiederle di tornare con The Voice Kids.

Il format dedicato ai bambini con la passione ed il dono del canto ha fatto ritorno in questa stagione televisiva con un doppio appuntamento. La prima puntata è andata in onda e il pubblico non vede l’ora di vedere anche il secondo appuntamento ma i telespettatori non sono i soli.

Il lavoro della conduttrice ed il format Rai sono infatti finiti anche nel mirino del Moige con la vicepresidente che di recente ha rivelato di essere intenzionata a non accettare errori da parte della Clerici.

Antonella Clerici, l’avvertimento del Moige: occhi puntati su di lei

La vicepresidente del Moige, Elisabetta Scala ha rilasciato alcune dichiarazioni al settimanale Nuovo Tv per fare alcune precisazioni sul format della Clerici. L’obiettivo del movimento italiano genitori è quello di seguire con attenzione quello che succede dietro le quinte e sul palco: “Bisogna verificare che dietro i bambini non ci siano genitori troppo competitivi. Non sono ammessi look da piccoli adulti, ci si può vestire in modo divertente”.

La Scala ha poi rivelato quali sono quei dettagli che non devono mai mancare in questi casi. I bambini coinvolti non devono infatti avere problemi scolastici e soprattutto devono avere sempre uno spazio in cui riposare e dove fare una merenda sana ed attenta. La stessa vicepresidente del Moige ha però parlato anche del rapporto con la Clerici che in passato si è occupata già di bambini.

Moige, le parole sulla Clerici: il passato insegna

La nota conduttrice di casa Rai in passato è stata infatti la padrona di casa di Ti Lascio una Canzone. Come rivelato da Elisabetta Scala in quella occasione la Clerici ha chiesto consiglio proprio a lei per confezionare il programma in modo da non commettere errori e quindi non correre alcun serio guaio.

Al momento di errori non ne sono stati commessi e il format è stato anche accolto con gioia dal pubblico. Non resta che attendere i prossimi appuntamenti in programma per capire se questa storia terminerà nel migliore dei modi per tutti i coinvolti, bambini compresi.