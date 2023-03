Colpaccio in casa Mediaset, hanno già firmato: evento rubato alla concorrenza

Accordo firmato per la rete televisiva Mediaset che manderà presto in onda uno spettacolo evento: idea rubata alla diretta concorrenza.

La dirigenza della rete televisiva Mediaset è a lavoro per definire quelli che sono i dettagli di quel che resta della stagione televisiva in corso. Quanto fatto fino a questo momento non si può che definire un lavoro egregio che ha portato dei risultati più che soddisfacenti.

Alcune sorprese però devono ancora arrivare ed una di queste è stata annunciata di recente. Nel dettaglio si tratta di un evento in due puntate previsto per il mese di maggio su Canale 5. Protagonisti di questo doppio appuntamento saranno i ragazzi de Il Volo.

Questa idea, che sembrerebbe aver già conquistato il pubblico, potrebbe in realtà richiamare qualcosa di studiato in Rai ma mai realizzato.

Annuncio importantissimo per Il Volo, si torna sul palco: il concerto evento

Ignazio Boschetto, Gianluca Ginoble e Piero Barone hanno mosso i primi passi nel format Ti lascio una Canzone. Negli anni sono poi divenuti noti a tutto il mondo con il nome de Il Volo. Ogni anno inoltre sono soliti prendere parte ad eventi e concerti in grado di attirare milioni di spettatori. Uno dei più emozionanti quello andato in scena la sera della Vigilia di Natale presso la città di Gerusalemme.

Adesso però il gruppo è atteso da un altro concerto molto importante diviso in due date. Il gruppo ha infatti organizzato un evento dal titolo “Tutti per Uno” in programma presso l’Arena di Verona l’1 ed il 3 maggio 2023. I biglietti sono già in vendita ma in realtà gli appassionati del gruppo che non riusciranno a comprarli, non devono temere perché in queste ore è arrivato un annuncio molto importante.

Mediaset, due serate dedicate a Il Volo: i dettagli

La rete televisiva Mediaset ha infatti deciso di fare un grandissimo regalo al suo pubblico e di trasmettere in esclusiva il concerto evento in due serate e proprio su Canale 5. Un evento importantissimo per il gruppo e quindi anche per i telespettatori che non aspettavano altro.

Questa idea è senza dubbio un colpaccio per la rete ma con ogni probabilità anche per i tre tenori. Lo scorso anno si era infatti ipotizzato un format evento per il gruppo dedicato al Festival di Sanremo e da mandare in onda prima della kermesse. Un progetto che non ha mai visto la luce sulla Rai e non è nemmeno dato sapere se mai tornerà nei piani magari in vista dei prossimi mesi.