Pubblico di Amici22 incredulo, un contratto per restare in casetta: non era mai successo prima

Ultima registrazione di Amici22 con colpo di scena per il pubblico presente in studio: offerto un particolare contratto ad uno degli allievi.

Manca sempre meno al via della fase serale di Amici di Maria De Filippi prevista per il prossimo 18 marzo. Per l’occasione, gli allievi del noto talent sono tornati in studio per l’ultima registrazione del pomeridiano.

Una puntata ricca di sorprese e che andrà in onda il prossimo 12 marzo. Nel dettaglio si tratta di un appuntamento molto importante e per due motivi.

Da un lato vi è stato il ritorno in studio di Maria ad una settimana dalla scomparsa di Maurizio Costanzo. Dall’altra, invece sono stati scelti i nomi di coloro che prenderanno parte al serale con un clamoroso colpo di scena.

Amici22, allieva firma un contratto per il serale: è accaduto l’incredibile

Come riferisce il portale superguidatv.it, dei 17 allievi presenti nella scuola, solo in 15 hanno ottenuto la maglia per il serale. La scelta dei fortunati è stata fatta dagli stessi insegnanti e con una serie di mache particolarmente emozionanti. Durante la puntata si è però verificato un caso particolare ossia quello con protagonista la ballerina Benedetta. L’allieva di Raimondo Todaro è arrivata da pochissime settimane e anche per questo non ha ottenuto la maglia per il serale.

La produzione ha però deciso di fare una cosa che non è mai stata fatta prima ossia offrirle un contratto. In questo modo l’allieva non sarà in gara per la vittoria finale ma potrà prendere parte al serale e stare in casetta in qualità di compagna di ballo dell’allievo Mattia. Una soluzione che la ballerina ha deciso di accettare anche se sui social le polemiche non sono mancate.

Il serale di Amici è alle porte, allievo elminato ad un passo: ecco chi è

La ballerina Benedetta non è però stata la sola a dover rinunciare al sogno di prendere parte alla fase serale del programma. Dalle anticipazioni è infatti emerso il nome di un secondo allievo che ha perso questa opportunità e si tratta del cantante Niveo della squadra di Lorella Cuccarini.

Una decisione senza dubbio soffferta anche perché il giovane cantante era un membro della casetta sin dalla prima puntata del programma. Inoltre più volte Rudy Zerbi ha invitato la collega a pensarci bene ed a valutare una eventuale sostituzione. Lorella dal canto suo ha invece tenuto l’allievo sulle spine fino all’ultimo minuto, salvo poi decidere di mandarlo a casa.