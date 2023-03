Gerry Scotti, la frase su Fedez è pesantissima: ecco cos’ha detto

Sta facendo il giro del web la pesante frase che Gerry Scotti ha pronunciato parlando del cantante Fedez

Gerry Scotti è uno dei presentatori più “a modo” che abbiamo mai avuto nella nostra televisione. Di un’eleganza innata, gentile, sempre educato con i suoi interlocutori, in tutta la sua lunga carriera non si è mai lasciato scappare una parola di troppo o una frase fuori luogo.

Sarà per questo che piace tanto, a intere famiglie; i suoi modi garbati lo rendono quasi una persona di altri tempi. Oltre ad essere molto intelligente e ironico. Sebbene abbia alle spalle una quarantina di anni di carriera, è rimasto una persona umile e semplice, vicina alla gente.

E sebbene sia sempre rimasto lontano da chiacchiere e gossip, recentemente alcune sue affermazioni rivolte al cantante Fedez stanno facendo il giro del web. Scopriamo cosa ha detto.

La frase di Gerry Scotti su Fedez

Una frase pronunciata qualche mese fa, ma che sembra quasi una premonizione, quella pronunciata da Gerry Scotti su Fedez al Messaggero: “Questi ragazzi hanno un ego enorme. Diventati popolari in pochissimo tempo, Fedez e gli altri sono bravi nel loro campo, come gli sportivi. Peccato che parlino di presente e futuro senza sapere nulla del passato. Sono molto ignoranti”. A cosa si riferisce? Ad una sua ospitata nel podcast del cantante Muschio Selvaggio durante il quale, dopo aver citato il regista teatrale Giorgio Strehler, Fedez candidamente ha risposto: “Chi ca**o è Strehler raga?“.

Questa è l’ignoranza a cui si riferisce Gerry, quella nel senso stretto del termine, ovvero colui che ignora qualcosa. E i ragazzi oggi ne stanno dando purtroppo grande prova, in un momento storico in cui nessuno apre un libro, la scuola è vista come qualcosa di inutile e si ricerca solo l’apparire e il qui e ora, senza nessuna nozione del passato e nessun ambizione vera per il futuro.

La risata inopportuna

E chissà cosa avrà pensato il buon Scotti della risata inopportuna di Fedez alla notizia della scomparsa di Emanuela Orlandi, la ragazza 15enne cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce dal lontano 1983 e di cui ancora oggi si parla. Ospite del podcast Gianluigi Nuzzi, giornalista alla guida di Quarto Grado, Fedez ha esordito con “Innanzitutto, possiamo dire? Non l’hanno mai trovata, la stanno ancora cercando” scoppiando a ridere e ricevendo un’occhiata dubbiosa dall’altro che ha commentato “Questo sarebbe black humor?”. Fedez si è scusato, e si è reso certo conto della gaffe.

Il fratello della povera Emanuela Orlandi, Pietro, ha commentato la vicenda a MOW Magazine: “In tanti anni ho dovuto subire comportamenti in malafede e cattivi ben peggiori di una risata non nata sicuramente con la volontà di offendere, o mancare di rispetto (me lo auguro). Si tratta semplicemente di immaturità, come quando da ragazzini poteva scappare una risata durante un funerale”. Fedez è perdonato.