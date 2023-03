Tina Cipollari aveva previsto tutto, la dama sta per tornare in studio: l’indizio social

L’opinionista Tina Cipollari potrebbe aver indovinato la sua ultima previsione sul futuro di una coppia nata nello studio di Uomini e Donne.

Da anni ormai Tina Cipollari occupa il ruolo di opinionista nel dating show Uomini e Donne. In tutti questi anni non si è mai tirata indietro quando Maria De Filippi le ha chiesto di dire la sua anche a costo di essere impopolare ma soprattutto tagliente.

L’opinionista ha sempre commentato le coppie che si sono conosciute e formate nello studio. Inoltre, la conduttrice ha anche fatto alcune previsioni sulla durata delle coppie una volta fuori dallo studio. Una delle più recenti la ricorderanno tutti in quanto vede coinvolta l’ormai ex dama Ida Platano.

In quella occasione, la Cipollari ha rivelato di credere poco alla sua storia con il cavaliere Alessandro Vicinanza e un indizio social adesso potrebbe darle ragione.

Tina Cipollari, i suoi dubbi sono realtà? L’indizio sui social di Ida

Poco prima del periodo natalizio, Ida ha deciso di lasciare lo studio di Uomini e Donne per proseguire la sua conoscenza con Alessandro Vicinanza. Da quel momento in poi, i due hanno pubblicato foto e video insieme sui social per confermare anche il loro momento felice. La coppia è stata poi ospite in studio per fare il punto ed anche qui si sono mostrati sereni e innamorati.

Tina Cipollari si è detta stupita in quanto secondo le sue previsioni, fuori dallo studio sarebbero durati circa due settimane. I 15 giorni sono ormai trascorsi ed a quanto pare adesso potrebbe scattare un vero e proprio allarme a causa di una storia ambigua pubblicata su Instagram dalla Platano. L’ex dama nel dettaglio ha lasciato scritto: “Deludiamoci con rispetto“. In molti hanno subito collegato queste sue parole proprio ad Alessandro Vicinanza.

Ida Platano e Alessandro Vicinanza in crisi? La clamorosa segnalazione

Secondo una nutrita fetta di utenti social ma soprattutto di appassionati al dating show, questa storia dell’ex dama potrebbe essere quindi rivolta ad Alessandro ed essere quindi il primo segnale di una crisi tra i due. L’esperta di gossip Deianira Marzano ha anche pubblicato una segnalazione ricevuta da una presunta conoscente del cavaliere che le ha confermato la crisi in corso tra i due.

Al momento non è dato da sapere come stanno le cose ma se le voci dovessero essere fondate, la Platano potrebbe presto essere di nuovo nello studio del dating show. I due potrebbero tornare per raccontare come sta andando la loro storia e decidere o di provare a sistemare le cose o di tornare a tutti gli effetti a far parte del cast del noto programma.