“Me ne voglio andare”: telefonata urgente ad Alfonso Signorini, deve fermarla subito

Sfogo durissimo di una nota concorrente del Grande Fratello Vip nel post puntata: Alfonso Signorini deve intervenire subito.

Edizione turbolenta del Grande Fratello Vip con Alfonso Signorini chiamato ogni volta a fare i conti con una nuova polemica o accusa. Una storia che rischia di ripetersi anche in queste ore ed ancora una volta per quanto accaduto nel corso dell’ultimo appuntamento in prima serata.

Durante la puntata, l’opinionista Sonia Bruganelli ha commentato il comportamento di alcuni concorrenti. In particolare ha definito Edoardo Tavassi un manipolatore in grado di rovinare il percorso di chi ha poca personalità come Micol Incorvaia. Queste sue parole hanno ferito particolarmente proprio quest’ultima e non solo.

La Incorvaia nel post puntata ha infatti avuto da ridire anche su alcune parole del padre di Edoardo Donnamaria ed ha minacciato di abbandonare il gioco.

Alfonso Signorini in allarme, crisi nera per Micol Incorvaia: pronta a lasciare la Casa

Durante la puntata, la Incorvaia non è finita solo nel mirino della Bruganelli ma anche in quello del padre di Edoardo Donnamaria. Questi ha consigliato infatti al figlio di non fidarsi delle cose riportate e indirettamente ha quindi coinvolto anche Micol e Tavassi. Come riportato da Biccy, Micol subito dopo la puntata ha sottolineato: “Me ne voglio andare, ve lo dico. Ci sono state troppe puntate brutte”.

La gieffina ha poi approfondito il suo pensiero facendo notare: “Sono provata da tante cose. Io ci rimango malissimo per queste cose. Io poi sono un personaggio marginale? Ti faccio vedere io. Ho smesso di giocare, basta. Sono esasperata, piena e provata. Davvero non ce la faccio più“. La gieffina potrebbe quindi lasciare davvero il reality a meno di un intervento deciso del conduttore.

Signorini deve fermare Micol, sorpresa in arrivo: l’ipotesi clamorosa

Nel suo lungo sfogo, la Incorvaia ha fatto notare di essere molto stanca anche perché ormai in casa da circa cinque mesi e ha sottolineato di aver vissuto solo brutte puntate. Signorini potrebbe quindi decidere di regalarle presto una carezza come fatto con Donnamaria proprio nel corso dell’ultima puntata in diretta.

Il conduttore in questo caso potrebbe chiedere aiuto alla famiglia di Micol e magari portare in casa sua sorella Clizia. Già una volta la nota influencer è arrivata per dare supporto alla sorella e adesso potrebbe tornare per convincerla ad affrontare al meglio questo ultimo mese di messa in onda e che potrebbe terminare anche con il suo successo.