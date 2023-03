“Diceva le peggio cose”: Daniele Dal Moro le ha mentito, cosa è accaduto davvero a telecamere spente

Un noto ex volto del Grande Fratello ha rilasciato alcune clamorose dichiarazioni sul comportamento di Daniele Dal Moro lontano dalle telecamere.

Nel corso delle ultime puntate andate in onda del Grande Fratello Vip, il pubblico ha ritrovato di fronte due ex gieffini. Martina Nasoni ha infatti fatto il suo ingresso in casa in qualità di ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Dopo alcuni giorni tranquilli, tra i due le cose però sono precipitate.

I due si sono lanciati tutta una serie di accuse terminate con lo scontro infuocato andato in scena durante l’ultima puntata che ha poi visto Martina abbandonare la casa. L’ex gieffina dal canto suo ha fatto notare a Daniele di non aver detto cose di lui in grado di metterlo in difficoltà.

Dal Moro ha invece fatto notare alla Nasoni come in questi anni non abbia mai parlato male di lei. Qualcuno però non è d’accordo con questa versione ed ha deciso di rompere il silenzio.

Daniele Dal Moro, la verità su Martina Nasoni: è successo tutto dietro le quinte

Daniele e Martina si sono conosciuti 4 anni fa nella casa più spiata d’Italia e il loro rapporto non è mai stato semplice. Al termine del reality, vinto proprio dalla giovane influencer, i due si sono frequentati per diverso tempo anche se il rapporto è sempre stato caratterizzato da alti e bassi. In questi anni sono poi rimasti amici ed entrambi hanno confermato di essersi sentiti spesso.

Dopo lo scontro andato in scena in diretta, Cristian Imparato ha deciso però di dire la sua. Il noto ex cantante ha infatti partecipato alla loro stessa edizione del reality e su Instagram ha rivelato: “Ma come fai a dire di non aver mai parlato male di Martina? Prima di proclamare la vittoria di Martina, durante il mio GF, dietro i led le ha detto le peggio cose e poi è stato con lei fuori. Ma è assurdo”.

Cristian Imparato incastra Daniele, cosa succederà adesso?

Secondo la versione di Imparato quindi Daniele avrebbe mentito alla stessa Martina non solo in occasione del loro ultimo confronto ma anche nel corso di questi anni. Non è dato da sapere cosa accadrà adesso dopo queste parole e se il conduttore Alfonso Signorini deciderà di mettere Daniele faccia a faccia con questa rivelazione.

Intanto però il rapporto con Martina sembrerebbe essersi rovinato per sempre. Nel lasciare la casa più spiata d’Italia, la Nasoni ha ammesso di andare via con la consapevolezza di un rapporto con Daniele ormai finito. L’imprenditore veronese dal canto suo sembra deciso a non tornare sui suoi passi.