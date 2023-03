Antonella Fiordelisi non lo immagina, alleato speciale fuori dalla Casa: finalmente è uscito allo scoperto

Antonella Fiordelisi non la sa ma in queste ore un noto ex volto del Grande Fratello Vip ha scelto di schierarsi apertamente dalla sua parte.

Nella casa del Grande Fratello Vip vi sono alcuni concorrenti che più di altri stanno lasciando il segno e sono al centro delle dinamiche. Su tutti vi è anche Antonella Fiordelisi impegnata in una storia complicata con Edoardo Donnamaria che le sta costando non poche critiche.

La gieffina è più volte finita nel mirino del pubblico ma anche degli altri concorrenti che la considerano a tratti poco vera. Per questo motivo, l’ex spadaccina salernitana è spesso in nomination ma adesso può contare su di un sostegno inaspettato e non all’interno della casa.

In questi giorni infatti, quindi ad un mese circa dalla finale del programma, c’è un noto ex volto del reality che ha scelto di esporsi per lei.

Antonella Fiordelisi, esce allo scoperto per lei: incredibile ma vero

L’ex spadaccina salernitana non sta di certo passando inosservata in casa e fuori. Una grande fetta di telespettatori è dalla sua parte e lo dimostrano i tanti televoti vinti in tutti questi mesi. Essere al centro dell’attenzione comporta però anche delle critiche e sono infatti tanti coloro che allo stesso tempo non sembrano crederle fino in fondo. Per questo motivo la gieffina adesso ha bisogno del sostegno di tutti coloro che la conoscono.

Non a caso anche Alex Belli si è deciso a scendere in campo per lei. Grande protagonista della scorsa edizione dello stesso reality, il noto fotografo ha deciso di fare un vero e proprio appello per lei invitando il pubblico a sostenerla per permetterle di raggiungere la finale. Una presa di posizione netta e molto forte che in parte ha stupito ma allo stesso tempo qualcuno si aspettava visti i trascorsi.

Il legame tra Antonella e Alex Belli, la rivelazione della gieffina

Il sostegno di Alex per la Fiordelisi non ha stupito quindi tutti anche perché in molti già sapevano di un legame tra l’attuale gieffina e l’ex concorrente del GF Vip. Alcuni mesi fa, la stessa Antonella davanti alle telecamere ha ammesso di aver ricevuto una proposta bollente da parte di Belli e della compagna Delia Duran che non avrebbe però accettato.

Lo stesso Alex ha fatto capire che Antonella fa parte del loro cerchio di amicizie e non a caso ci sono alcune loro foto insieme ad alcuni eventi. Al momento la Fiordelisi non sa dei messaggi di Belli a suo favore e con ogni dubbio lo scoprirà solo quando sarà fuori dalla casa.