Occhi puntati su Gianni Sperti, il cavaliere ha scoperto cosa nasconde: dettaglio incredibile

Gianni Sperti è un protagonista del format Uomini e Donne ed un noto cavaliere ha ammesso di aver notato un dettaglio del suo comportamento.

Nello studio di Uomini e Donne quella di Gianni Sperti è ormai una presenza costante e di cui Maria De Filippi non vuole fare a meno. L’ex ballerino con l’opinionista Tina Cipollari sono infatti per lei fondamentali e soprattutto di grande supporto nel corso delle varie puntate.

Entrambi poi sono soliti dire tutto quello che pensano anche se spesso costa loro qualche critica e soprattutto si ritrovano per questo al centro di confronti infuocati. Per quanto riguarda Sperti, tra i suoi detrattori vi è senza dubbio Armando Incarnato con cui si è di recente confrontato.

Il cavaliere dal canto suo ha però in queste ore fatto una incredibile ammissione sul conto dell’opinionista che secondo lui nasconde in realtà qualcosa.

Gianni Sperti è stato scoperto, le parole di Armando su di lui

Il rapporto tra Gianni ed Armando non è tra i più semplici in studio ma lo stesso cavaliere ha di recente rivelato cosa pensa davvero del noto opinionista. Durante una recente intervista al settimanale di Uomini e Donne ha ammesso: “Credo sia una persona sensibile“. Il noto cavaliere ha anche fatto una ulteriore incredibile ammissione che senza dubbio lascerà senza parole lo stesso opinionista.

Incarnato non ha infatti avuto alcun problema ad ammettere di osservarlo quando Gianni non lo sta guardando: “Lo osservo spesso e noto gli occhi lucidi, la voce spezzata. A pelle sono convinto che anche lui in me abbia visto un lato fragile, tenero e sensibile. Sono certo che anime simili si riconoscano tra di loro”.

Uomini e Donne, il rapporto tra Gianni e Armando: tensione in studio

Nel corso dell’intervista Armando ha anche ammesso di avere un altro sospetto nei confronti di Gianni che secondo lui si sarebbe convinto di non avere similitudini con il cavaliere. Dopotutto il rapporto tra i due in studio è da sempre particolarmente complicato e sono spesso arrivati ad uno scontro durissimo.

Anche nel corso delle ultime settimane, i due si sono più volte affrontati con Gianni che dal canto suo ha sottolineato di vedere Armando interessato più ad un ruolo in tv che alla ricerca di un amore. Il cavaliere ha invece rivelato di essere pronto a mettersi in gioco ed a quanto pare è anche convinto della buona fede dell’opinionista. Chissà come reagirà Sperti quando scoprirà di essere osservato da Armando e soprattutto apprezzato da lui.