Francesco Totti, dedica speciale dalla donna della sua vita: non si tratta di Noemi

L’ex capitano della Roma, Francesco Totti ha deciso di mostrare a tutti un messaggio speciale arrivato da una donna della sua vita: ecco di chi si tratta.

L’ultimo anno non si è rivelato essere tranquillo per Francesco Totti e non dal punto di vista lavorativo. L’ex campione del mondo si è infatti ritrovato al centro del gossip per questioni private e nel dettaglio per il suo divorzio dalla conduttrice Ilary Blasi.

Il loro matrimonio è finito dopo tanti anni insieme e soprattutto dopo tre figli che saranno per loro un legame molto forte per sempre. Un divorzio che non si sta quindi rivelando semplice anche e soprattutto per la presenza di Noemi Bocchi ossia la donna che avrebbe spinto la coppia a separarsi.

In queste ore però Totti ha deciso di mostrare sui social una dedica molto speciale arrivata da una terza donna della sua vita e senza dubbio una delle più importanti.

Francesco Totti, la dedica sui social: parole d’amore

Noemi Bocchi è quindi la compagna attuale dell’ex attaccante dei giallorossi ed i due sono ormai soliti trascorrere insieme anche molti momenti in famiglia. Nella vita del calciatore vi sono però tre ulteriori grandi amori e sono i figli Christian, Chanel e la più piccola Isobel e tutti sembrano molto legati al padre.

A tal proposito, Totti ha in queste ore pubblicato un video su Instagram in cui riprende un bigliettino con un messaggio molto speciale: “Ti amo più del cielo, del mare e dell’universo. Grazie per tutto l’amore che mi dai“. La scritta tutta colorata è accompagnata da cuori e da piccole figure che sembrano proprio quelle disegnate dai bambini e il messaggio sembrerebbe quindi effettivamente provenire dalla più piccola di casa Totti.

Totti ed il rapporto con i suoi figli, cosa traspare dai social

L’ex calciatore non è solito raccontare le sue giornate sui social ed è abituato a riprendere pochi momenti della sua quotidianità. Non mancano però mai foto e video dei figli ed in questi mesi i quattro hanno trascorso molti momenti insieme.

Totti ha anche trascorso una parte delle vacanze di Natale con i figli in crociera ed a quanto pare alla presenza anche di Noemi Bocchi. Inoltre, i tre figli rappresentano un punto in comune importante con Ilary Blasi. Non a caso i due si sono organizzati in modo da trascorrere in modo alternato il tempo con loro.