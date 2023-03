Grande spavento per Tommaso Zorzi: “Mi hanno rubato della roba”, il ladro non è uno sconosciuto

Tommaso Zorzi ha rivelato di essere stato derubato in casa sua ma in questo caso il ladro è in realtà uno dei suoi ospiti: il racconto shock.

Vincitore dell’edizione numero cinque del Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi è uno degli influencer più seguiti del momento. L’ex gieffino, anche conduttore e volto di alcuni format di Real Time, è solito raccontare su Instagram quello che gli succede durante la giornata.

Per questo motivo in queste ore ha deciso di raccontare a tutti quanto scoperto in casa sua. L’ex gieffino ha rivelato di essersi accorto di non avere degli oggetti in casa. Nel dettaglio si tratta di cose che non è solito usare e non è quindi sicuro di quando sia avvenuto il furto.

Allo stesso tempo però l’influencer ha rivelato di sapere che chi ha portato via gli oggetti in questione non è uno sconosciuto ma qualcuno che lui stesso ha ospitato.

Tommaso Zorzi faccia a faccia con il ladro: il suo racconto

Con una serie di stories pubblicate sul suo profilo Instagram, l’ex vincitore del GF Vip ha quindi raccontato quanto accaduto in casa sua: “Ho scoperto una cosa bruttissima. Qualcuno che è entrato in casa mia, ospite o amico di ospiti, mi ha rubato della roba. Non ci sono cose che non sono mai state toccate. È una sensazione che provo troppo spesso, prima con i ladri e poi con un idiota”.

Zorzi ha anche specificato di avere le telecamere ma non dovunque: “Che dobbiamo vivere al GF? La cosa che mi scandalizza è che non faccio feste. Siamo in sei, al massimo otto…La cosa che mi fa inca**are è che non ho idea di chi sia e potrebbe essere uno con cui parlo spesso. Potrebbe essere successo ieri, come quattro mesi fa”.

La rabbia di Tommaso, è successo tutto sotto i suoi occhi

L’ex protagonista del Grande Fratello Vip avrebbe quindi aperto casa sua al presunto ladro in modo del tutto inconsapevole. Come rivelato sui social, questa non è per lui la prima volta in quanto in passato è stato vittima di un furto ma in quella occasione erano estranei che gli hanno portato via soprattutto oggetti costosi e firmati.

Dopo quell’episodio Zorzi, non sentendosi più al sicuro, ha addirittura deciso di cambiare casa andando a vivere in quella attuale. Questa volta una misura così drastica potrebbe non essere nei suoi piani ma senza dubbio farà molta più attenzione soprattutto a chi saranno i suoi futuri ospiti.