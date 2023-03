Ginevra Lamborghini, avete mai visto suo fratello? Vi lascerà senza parole

Ginevra Lamborghini ha di recente trascorso alcuni giorni in compagnia del fratello le cui foto hanno lasciato tutti senza parole.

Nella casa del Grande Fratello Vip, la giovane Ginevra Lamborghini ha spesso parlato del rapporto con la sua famiglia. L’ex gieffina si è però concentrata soprattutto sul rapporto difficile con la sorella Elettra. Le due, per un motivo ancora sconosciuto, non si parlano da anni e Ginevra non ha preso parte nemmeno al suo matrimonio.

La stessa Lamborghini ha ammesso di soffrire soprattutto durante le festività che la sua famiglia è costretta ad organizzare in modo da evitare alle due di incontrarsi. Elettra non è però la sola sorella di Ginevra in quanto vi sono anche Lucrezia, Flaminia e l’unico maschio Ferruccio.

Questi, che ha il nome del nonno, è il meno social della famiglia ma di recente ha trascorso alcuni giorni con la sorella e le sue foto hanno conquistato tutte.

Ginevra e il rapporto con Ferruccio, le immagini social non mentono

Di recente, Ginevra ha pubblicato alcuni video sul suo profilo Instagram che la vedono protagonista in occasione di un evento dedicato alle auto. La sua presenza non è passata inosservata visto il suo cognome importante ed associato proprio ad un noto marchio automobilistico italiano. L’ex gieffina non si è però presentata all’evento da sola ma in compagnia del fratello Ferruccio.

I due in realtà anche in passato hanno preso parte insieme ad alcuni eventi familiari ed hanno quindi sempre dimostrato di avere un buon rapporto. Le immagini non hanno però attirato solo per questo l’attenzione ma lo stesso Ferruccio ha conquistato tutte con il suo portamento e soprattutto con i suoi occhi chiari. Unico figlio maschio di Tonino Lamborghini, il giovane non è però sconosciuto nel settore.

Ferruccio Lamborghini, cosa sappiamo su di lui: un passato da motociclista

Ferruccio è nato a Bologna nel 1991 ed è il maggiore dei figli di Tonino Lamborghini. Il giovane rampollo nella nota famiglia legata ad uno dei marchi italiani più importanti, ha uno stretto legame con le auto da corsa anche sul campo. Sin dal 2007 è impegnato infatti in gare automobilistiche ed in questi anni ha anche raggiunto alcuni traguardi molto importanti.

Della sua vita privata si sa invece molto poco in quanto poco social e attento alla privacy. Non è dato sapere se sentimentalmente impegnato ma sui social si mostra sempre attento a lavoro, in giro con gli amici e soprattutto con i suoi cani a cui è profondamente legato e con cui è solito fare lunghe passeggiate nei boschi e in montagna.