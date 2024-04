Un bonus extra di 460€ direttamente sul conto di 1,4 milioni di famiglie a partire da maggio | Passa la nuova legge

In arrivo un nuovo bonus extra per gli italiani, si tratta di ben 460 euro che vedremo accreditati direttamente sul nostro conto corrente. Ecco di cosa si tratta.

Negli anni sono stati numerosi gli aiuti economici che sono stati messi a disposizione degli italiani così da poter vedere migliorare il proprio quotidiano, affrontando spese di vario tipo a seconda delle proprie esigenze.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è rappresentato anche dall’Assegno Unico e Universale che viene assegnato direttamente ai minori in carico del nucleo familiare.

Nel frattempo, poi, si è lavorato in modo assiduo anche all’allestimento di altri fondi da mettere a disposizione dei cittadini, tenendo sempre conto della situazione reddituale, in modo tale da rispondere sempre più nel concreto alle loro esigenze.

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva anche dall’incentivo del quale vi parleremo in seguito, già previsto nel 2023 e che può essere richiesto solo da chi ne ha davvero diritto. In caso contrario e in caso di errore, il bonus in questione dovrà essere restituito il prima possibile.

In arrivo un bonus extra di 460 euro

Ancora una volta il Governo italiano ha deciso di intervenire in difesa e tutela del cittadino e anche dei nuclei familiari. In molti conosceranno la Carta Dedicata a Te, nonché un bonus richiesto in primavera e versato direttamente sul conto corrente nel mese di luglio. Il bonus a cui facciamo riferimento è stato confermato anche per il 2024 con alcuni cambiamenti per chi ne avrà accesso, in particolar modo è stato aumentato il numero degli aventi diritto. Una cambiamento reso possibile dal fondo previsto per la Carta Dedicata a Te, che aumenta a 600milioni di euro.

Si tratta, quindi, di una social card realizzata in collaborazione tra Inps e singoli comuni e rispetto al 2023, inoltre, questo incentivo economico arriverà sui conti degli italiani già durante la prima decade di giugno del corrente anno.

Cosa cambia ancora per questo nuovo bonus?

Tutti coloro che hanno presentato la dovuta documentazione entro il 31 gennaio 2024, dunque, ben presto avranno accesso al bonus relativo alla Carta Dedicata a Te per l’acquisto di bene necessari già indicati nella richiesta e non solo. L’incentivo economico di 460 euro arriverà in un unica soluzione e può essere speso in toto entro la fine del mese di settembre 2024, o la somma verrà restituita per intero.

Nelle prossime settimane, inoltre, verrà riferito se la Carta Dedicata a Te potrà essere usata per pagare l’abbonamento ai mezzi pubblici o per l’acquisto del carburante. Infine, altro dettaglio molto importante da non dimenticare, sono esclusi da questo incentivo una tantum tutti coloro che godono già di Assegno di Inclusione e Supporto Formazione e Lavoro.