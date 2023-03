Meghan Markle e Harry in guai serissimi, non hanno più una casa: cacciati via all’improvviso

Nuovo allarme rosso per la coppia reale formata da Meghan Markle e il Principe Harry che devono fare i conti con uno sfratto: la decisione shock.

Meghan e Harry continuano ad animare il gossip ma soprattutto a fare i conti con un periodo intenso e ricco di polemiche. In particolare negli ultimi mesi, i loro nomi sono finiti al centro di alcune critiche e per motivi sempre diversi.

Questo perché Harry ha deciso di pubblicare un libro in cui ha scelto di raccontare la sua versione della storia in merito all’addio alla corte inglese. Un libro che ha spinto anche molti a chiedersi se i due accetteranno l’invito di Re Carlo che li vorrebbe in occasione della sua incoronazione prevista a maggio.

Non è ancora dato da sapere se i due ci saranno ma intanto potrebbero arrivare a Londra e ritrovarsi senza la loro casa a causa di una decisione dello stesso sovrano.

Meghan Markle e Harry senza casa, la decisione shock di Re Carlo

Il tabloid inglese The Sun ha lanciato in questi giorni una clamorosa indiscrezione sulle ultime decisioni del nuovo sovrano inglese. Re Carlo sembrerebbe essere deciso ad assestare un clamoroso brutto colpo al suo secondogenito ovvero non permettere più a lui ed alla sua famiglia di vivere tra le mura di Frogmore Cottage. Nel dettaglio, si tratta della dimora che la Regina Elisabetta ha regalato alla coppia in occasione del loro matrimonio e che Meghan ed Harry si sono impegnati a sistemare.

Un lavoro a quanto pare inutile visto che la coppia ha vissuto in quella dimora solo sei mesi e potrebbero non poter più entrare in casa. Secondo il noto tabloid, adesso quella casa potrebbe essere assegnata al Principe Andrea che dovrebbe quindi lasciare quella attuale e che condivide con la sua ex moglie Sarah Ferguson.

Meghan e Harry cacciati, coinvolto anche il Principe William? Dettaglio inaspettato

In attesa di capire se la decisione di Carlo sarà resa ufficiale e se Andrea accetterà di trasferirsi, vi è un dettaglio ulteriore che rischia di complicare questa storia. Frogmore Cottage dista infatti pochi minuti da Adelaide Cottage ossia la nuova dimora dei Principi del Galles William e Kate.

Secondo molti quindi la decisione del sovrano non è quella di tirare un colpo basso al figlio ma di mettere una distanza fisica tra fratelli in occasione delle visite di Harry a Londra. Non resta quindi adesso che attendere eventuali comunicati ufficiali o la prossima visita in Inghilterra del secondogenito del sovrano.