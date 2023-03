Sonia Bruganelli ha deciso: l’addio è definitivo

La mordace Sonia Bruganelli è pronta a chiudere definitivamente un capitolo della sua vita: è giunto il momento di voltare pagina.

Sebbene la sua esperienza al “GF Vip” le abbia regalato rinnovata popolarità, l’opinionista Sonia Bruganelli lavora da decenni nel mondo dello spettacolo, sebbene dietro le quinte dei principali show di Mediaset.

La bionda imprenditrice, infatti ha fondato l’agenzia di scouting SDL2005, scuderia di potenziali figuranti e concorrenti per i programmi del marito Paolo Bonolis. Esperta conoscitrice del mezzo televisivo, Sonia Bruganelli ha accettato il suo secondo ingaggio alla corte di Alfonso Signorini, sviscerando le dinamiche più interessanti nel reality per antonomasia, e bilanciando la pacatezza della collega Orietta Berti.

La cantante emiliana, new-entry dell’ultima edizione del “GF Vip”, ha sostituito la precedente occupante della poltroncina rossa, la conduttrice Adriana Volpe, con cui Sonia Bruganelli aveva intrecciato un rapporto di amore-odio.

La rivalità tra le due, infatti, oscurava spesso gli eventi nello show, occupando una porzione rilevante dei blocchi in scaletta. L’esclusione della spumeggiante Volpe dagli studi di Cinecittà ha quindi favorito il ritorno di Sonia Bruganelli, ma l’opinionista non sarebbe intenzionata a reiterare ulteriormente l’esperienza…

Sonia Bruganelli pronta a salutare il GF Vip

Alfonso Signorini, sempre al passo con i tempi, non si è limitato ad inserire Orietta Berti nell’organico del programma: il conduttore ha infatti riservato un posto d’onore a Giulia Salemi, affidandole il ruolo di “madrina dei social”.

Con astuta lungimiranza, ha al contempo arruolato Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge per la conduzione del contenitore web “GF Vip Party”, simultaneamente in diretta allo show di Canale 5. Il direttore di “Chi” ha voluto svecchiare un format ormai ventennale, coinvolgendo maggiormente la rete e gli spettatori nelle interazioni con lo studio, e amplificando così il feedback mediatico del reality. Dello stesso avviso, l’ormai rodata Sonia Bruganelli: come riferito a “TV, Sorrisi e Canzoni”, il suo motto più attuale sembra essere: “Largo ai giovani!“.

Le potenziali sostitute di Sonia Bruganelli

Da sempre esplicita nelle sue preferenze, l’opinionista ha dichiarato alla celebre rivista: “Credo che sia il turno dei giovani. Spero che alcune ragazze uscite dal GF, come Soleil Sorge e Giulia Salemi, abbiano questa possibilità. Per loro è un mettersi in gioco, senza la responsabilità della conduzione“.

In effetti, Giulia Salemi ha dimostrato di avere le carte in regola per reggere la lunga diretta televisiva, amplificando lo share e catalizzando l’attenzione dei social. La bella italo-persiana ha già superato il banco di prova di “Salotto Salemi”, e sembra pronta a spiccare il volo in autonomia. Soleil Sorge, dal canto suo, ha maturato un’esperienza analoga a fianco di Barbara D’Urso nel parterre de “La Pupa e il Secchione”… A chi delle due arriverà la succosa proposta da parte di Mediaset?