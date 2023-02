Anna Tatangelo, è ufficiale la relazione: finalmente si sa

Nuova fiamma per l’incantevole Anna Tatangelo: si apre un nuovo capitolo della sua vita a fianco del giovane modello piacentino.

La performer laziale Anna Tatangelo si è affermata non solo grazie al suo innegabile talento, sancito dalla vittoria a Sanremo 2006 con il brano “Essere una donna”, ma anche ed in virtù delle sue frequentazioni eccellenti.

La sua relazione con l’alfiere della musica neomelodica Gigi D’Alessio ha certamente contribuito a regalarle una visibilità ancora maggiore, complici anche i duetti eseguiti dalla coppia davanti ai fan. La love-story, ufficializzata nel 2006, ha dato i natali all’unico figlio, sfociando infine in un’inflazionata rottura nel marzo del 2020, dopo un lungo periodo di crisi.

Nel settembre dello stesso anno, Lady Tata ha iniziato una frequentazione con il giovane rapper Livio Cori, concedendosi favolose vacanze a Parigi assieme al partner e al figlio avuto da Gigi D’Alessio. Nonostante la visita a Disneyland, però, i fidanzati non hanno trovato il loro happy-ending, e la cantante ha annunciato la fine del rapporto nel settembre del 2022.

Dopo mesi di assenza dai rotocalchi di gossip, la performer di “Doppiamente fragili” ha lanciato sui social una notizia bomba: al momento, sarebbe in piena fase “luna di miele” con il modello Mattia Narducci, volto delle campagne pubblicitarie di Dolce & Gabbana, Giorgio Armani, Guess, Moschino e Brunello Cucinelli.

Anna Tatangelo e Mattia Narducci: un amore oltre il tempo

Fisico scolpito, e penetranti occhi azzurri, il modello emiliano sarebbe di 10 anni più giovane rispetto alla celebre partner. Gap generazionale non pervenuto, in realtà: Anna Tatangelo conserva tutt’ora un aspetto fresco e seducente, come testimoniano gli scatti mozzafiato caricati sul suo profilo di Instagram.

La cantante ha recentemente visitato l’amata Parigi, meta peraltro della sua fuga romantica in compagnia di Livio Cori: alcuni scatti rivelatori suggerivano la presenza di un misterioso accompagnatore. Chi aveva ventilato l’ipotesi di un ritorno di fiamma con il rapper, però, ha decisamente mancato il target: adesso è Mattia Narducci a monopolizzare i sentimenti di Anna Tatangelo, come ampiamente dimostrato dalle foto di coppia ormai virali sui social.

Nuovo inizio per Anna Tatangelo?

La cantante e showgirl in passato si è sempre dimostrata piuttosto restia ad ufficializzare le nuove relazioni, molto probabilmente al fine di tutelare il figlio da eventuali breakdown dall’ampia risonanza mediatica.

In questo caso, però, la coppia appare complice ed affiatata, e la scelta di divulgare frame della loro intimità sui social sembra suggerire un travolgente coinvolgimento emotivo da parte di entrambi.