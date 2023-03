“Stai facendo la collezione di figure di me..da”: il papà di Antonella Fiordelisi ne ha combinata un’altra

Quando i genitori farebbero meglio a stare fuori dalla vita dei loro figli…Il papà social di Antonella Fiordelisi si lascia andare a nuove esternazioni che però non sono state gradite

A volte le interferenze dei genitori nella vita dei figli creano più danni che altro. Se ne accorgerà forse Antonella Fiordelisi quando uscirà dalla casa del Grande Fratello Vip in cui è reclusa. Il papà, diventato ormai famoso sui social al pari della figlia, non perde occasione per commentare e per sostenerla, cosa del tutto legittima, se non fosse che il più delle volte sembra esagerare un po’ nelle sue esternazioni.

Nel corso dell’ultima puntata c’è stato un televoto per il preferito del pubblico, e a sorpresa ne è risultata vincente proprio Antonella. E la sorpresa infatti è legittima in quanto il giorno successivo è esploso il caso del televoto truccato.

Stando a quanto circola sui social infatti sarebbero stati attivati dei bot per votare la Fiordelisi, che è invece alquanto invisa al pubblico. Ma se da un lato c’è chi grida all’ingiustizia, dall’altro c’è chi festeggia e dà del rosicone agli altri.

Le esternazioni di papà Fiordelisi

L’esito del voto non è piaciuto a nessuno, e molti hanno commentato la cosa, come anche Guendalina Tavassi, che ha scritto: “Volevo fare un bot e risposta ai bottelisi, anzi al capo dei bottelisi, che sta scrivendo che noi rosichiamo. Comprare i bot va benissimo, ai miei tempi si compravano i call center per i televoti, ma qua stavamo votando per il preferito del pubblico. Il preferito del pubblico è Oriana. Se voi comprate i bot per il preferito del pubblico, chi vince non è il preferito del pubblico, ma il preferito del bot. Ma questi sono i fan che ti meriti!”

Stefano Fiordelisi ha invitato dal suo profilo a votare sua figlia, e saputo della vittoria, ha esultato lanciando frecciatine a destra e a manca. A molti non è piaciuto il suo comportamento, soprattutto all’ex fidanzato di Antonella, Gianluca Benincasa, che abbiamo visto in un confronto nel quale la storia in realtà non sembra proprio chiusa del tutto. Lui è apparso ancora innamorato e sostiene che ci siano stati degli accordi tra i due, mentre lei con aria contrita e un’espressione che diceva il contrario di quanto affermato, negava.

Le parole contro

Gianluca Benincasa quindi sarebbe ancora innamorato della ragazza, e pensa che anche lei lo sia, ma che sia stata indirizzata dal padre verso Edoardo Donnamaria ai fini del gioco. Per questo motivo non si è risparmiato finora qualche commento indirizzato alla ex, e adesso è sceso in campo direttamente contro il signor Stefano Fiordelisi.

Ha infatti scritto: “Ma gli spiegate a quel pagliaccio che la figlia non è andata in guerra? Sta fomentando odio e imbarazzo, senza capire che a volte è meglio stare zitti. Ha reso un successo mediatico, un fallimento di vita. S.F. Riprenditi. Stai facendo la collezione di figure di me**a, quando vivrà la vita reale, non ci sarà nessun televoto che la salverà e il tuo fallimento genitoriale le avrà chiuso le porte del suo percorso lavorativo. Sei diventato l’esempio da non seguire di un’Italia intera. Ps: le canzoni che scegli sono pessime”.