Anna Oxa, addio all’Italia: ecco perché

Cosa si nasconde dietro la decisione di Anna Oxa di lasciare l’Italia? I reali motivi dell’addio della cantante

Anna Oxa delle polemiche. La cantante, volente o nolente, sin dai sui esordi si ritrova spesso invischiata in qualche polemica che la riguarda. La più recente è quella circa il brano presentato all’appena concluso Festival di Sanremo, dal titolo Soli (Canto dell’anima). Brano che non è piaciuto ed è stato molto criticato, e la replica della cantante non si è fatta attendere.

Attraverso la pagina di Oxarte, la sua società, ha risposto alle critiche: “La società Oxarte è solidale con coloro che hanno fatto fatica a comprendere il testo e/o il senso del brano Sali (Canto dell’anima). Probabilmente per alcuni è più agevole un testo meno strutturato in italiano. Possiamo consigliare di farsi seguire da esperti o ascoltare altro con strutture di testi alla portata delle proprie abilità. Grazie per l’attenzione”. Di fatto dando dello stupido a chi non ha apprezzato la sua canzone.

Ma come detto la Oxa non è nuova alle frecciatine e alle polemiche. Anche in passato è accaduto qualcosa del genere, ed è stato ricordato qualche sera fa.

Anna Oxa addio all’Italia

Ospite a Belve, programma di Francesca Fagnani, Anna Oxa, che pure durante la kermesse musicale ha completamente snobbato giornalisti e ospitate in tv, si è sottoposta alle solite domande anche “scomode” della padrona di casa. Che le ha infatti ricordato quanto accaduto qualche tempo fa quando la cantante è stata giudice ad Amici di Maria De Filippi: “Nel 2016, dopo la finale di Amici, lei ha scritto (o la sua agente) su Facebook ‘Anna Oxa lascia l’Italia subito dopo Amici per motivi di sicurezza’. Questa è una cosa importante. Motivi di sicurezza perché?”.

Un’affermazione pesante, un messaggio che pare sia stato cancellato poco dopo la pubblicazione. La Oxa ha risposto: “C’erano motivi che evidentemente dovevo andarmene. Non posso parlare di queste cose. Non è questione di ancora in corso. Non voglio entrare in dinamiche che sono state molto delicate, che sono state anche abbastanza toste. E quindi non voglio entrare in parti di storie o di episodi o di situazioni ed eventi che io ritengo siano alle mie spalle. E con le quali non voglio avere a che fare, con le quali non voglio minimamente neanche perdere tempo della mia vita”.

I veri motivi

Storie che comunque, poco dopo, l’hanno spinta a scrivere un altro post con parole ancora più pesanti: “Ricordatevi che se accade qualcosa all’incolumità dei miei figli, della signora Milly Milano ( sua assistente, ndr) e l’incolumità mia tutti sapranno la verità e nessuno nasconderà tutto ciò che volete nascondere quando mi attaccate. Non sono sola, vorrei che questo fosse chiaro, nel momento in cui toccherete uno di noi salterà fuori tutto quanto e vi assicuro che non potrete fermarlo.”

A chi si riferiva Anna Oxa? Dopo di allora non è stata fornita nessuna spiegazione, tanto che si pensa sia stata tutta una manovra per ottenere popolarità. Certo è che la cantante vive in Svizzera da qualche tempo, precisamente nel Canton Ticino, non molto lontana comunque dalla nostra Patria.