Luca Onestini contro il GF Vip: le sue parole lasciano l’Italia sconvolta

Luca Onestini scaglia arco e frecce sul GF Vip: dopo l’ultima puntata, l’ex tronista attacca frontalmente gli autori del reality.

La prolungata permanenza nel format di Canale 5 comincia ad esasperare gli stati d’animo all’interno del loft di Cinecittà. Durante l’ultimo prime time del programma, Alfonso Signorini ha annunciato al cast la messa in atto di provvedimenti molto severi, introdotti alla luce dei comportamenti riprovevoli durante la festa di Carnevale.

La spaccatura tra “persiani” e “spartani” è ormai evidente da settimane, e la tensione tra le due fazioni si traduce spesso in aspri scontri e invettive triviali.

Alfonso Signorini ha dunque convocato nel salottino i principali responsabili dei recenti malumori, ovvero Luca Onestini e Oriana Marzoli, contrapposti ai contendenti Nikita Pelizon e Matteo Diamante.

Il conduttore ha condannato con fermezza i toni eccessivi intercorsi tra i 4, invitandoli inoltre a ridurre il consumo di alcol. Ha inoltre annunciato la riduzione del budget destinato alla spesa alimentare, provvedimento che ha coinvolto l’intero cast. A poche ore dal comunicato formale dell’anchorman, Luca Onestini ha espresso il suo disappunto al riguardo, arrivando a scagliare pesanti accuse sugli autori del reality…

Luca Onestini contro il GF Vip: “È diventata tutta una fagiolata!”

Durante una partita a biliardo in compagnia di Oriana Marzoli e di Ivana Mrazova, l’ex tronista ha denunciato alle compagne il modus operandi con cui gli autori confezionano le clip destinate alla diretta.

Secondo Luca Onestini, gli autori del programma operano puntualmente un taglia e cuci meticoloso nei momenti più salienti della convivenza in Casa, cercando di fare apparire sotto una luce migliore il gruppo dei “persiani”, numericamente inferiore ai rivali “spartani”. Il palestrato concorrente ha asserito: “Forse è che… È diventata tutta una fagiolata! Bisogna sparare a zero su tutti, tenere tutto in equilibrio, bastonare più o meno a caso, aiutare chi è in difficoltà, tra virgolette e gli altri massacrati. Poi, c’è gente che non lo guarda, vede solo quei due pezzettini, e commenta…“.

Luca: è diventata una fagiolata, bisogna sparare a 0 su tutti, tenere tutto in equilibrio, bastonare a caso, aiutare chi è in difficoltà e gli altri massacrati

Oriana: è palese che sono in difficoltà e hanno bisogno dell’aiuto in studio LUCIDI SUI PIANI AUTORIALI #gfvip #oriele pic.twitter.com/VUo9glgD0f — 𝑽𝒂𝒍𝒆 ♐︎ (@afiresign_) February 21, 2023

La replica di Oriana Marzoli

L’influencer tutto pepe ha concordato: “È palese che sono in difficoltà, e hanno bisogno di aiuto dallo studio. Ultimamente sbagliavano ogni cosa che facevano, e la gente se ne accorgeva!“.

Accusato inoltre di impiegare, con la complicità di Oriana Marzoli, la lingua spagnola per insultare alle spalle i compagni di avventura, Luca Onestini ha riferito ad Edoardo Donnamaria: “Poi traducono come vogliono loro. Io ti assicuro che lei (Oriana, n.d.r.), non ha mai usato appellativi del genere riferiti alle persone, mai! Se poi cambi il significato delle robe, è un altro discorso!“.