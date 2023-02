Maurizio Costanzo, dopo la morte scoppia il caso eredità: ecco a chi andrà

Si inizia a parlare dell’eredità del compianto Maurizio Costanzo appena scomparso. A chi andrà il suo ingente patrimonio?

Il 24 febbraio 2023 sarà ricordata come una tristissima data per quanto riguarda la televisione italiana. Se n’è andata infatti una figura iconica dello spettacolo, il padre dei talk show Maurizio Costanzo ci ha lasciati inaspettatamente. La notizia della sua morte è stata appresa con sgomento non solo da quanti lo hanno conosciuto personalmente, ma da tutti i telespettatori.

E come sempre accade in queste occasioni si inizia a parlare di eredità, e ci si domanda il patrimonio sostanzioso della persona in questione a quanto ammonta e soprattutto in quanti saranno a dividerselo.

L’eredità di Maurizio Costanzo

A 84 anni si è spento Maurizio Costanzo, e nella sua lunga carriera ha condotto tantissimi programmi; non è certo facile fare una stima esatta del suo patrimonio. Ha iniziato alla fine degli anni 50 la carriera di giornalista, appena 18enne, per poi entrare nel mondo della televisione nei 70 e non uscirne mai più. Ancora oggi infatti stava conducendo l’iconico Maurizio Costanzo Show, iniziato circa 40 anni fa e che ha mantenuto nel tempo lo stesso successo.

Ma Costanzo non è stato solo conduttore. Da sceneggiatore ha firmato diverse pellicole, si è cimentato con la regia ad esempio nel film del 1977 Melodrammore e ha scritto una quarantina di interessantissimi libri sui temi più disparati.

Non tutti sanno poi che il marito di Maria De Filippi è stato anche docente presso la facoltà di Scienze della Comunicazione all’Università La Sapienza di Roma, dal 1995 al 2009. E che ha intrapreso anche una fortunata attività imprenditoriale; ha fondato infatti alcune società di produzione, la Fortuna Audiovisivi con alcuni colleghi, e la Fascino con la moglie.

A chi andrà il patrimonio

Oltre 60 anni di carriera, un uomo di un’intelligenza sopraffina, arguto, sagace e sempre garbato, Maurizio Costanzo. Da tempo percepiva anche una pensione da giornalista, che dovrebbe ammontare a circa 55mila euro annui lordi. Ma a chi andrà la sua cospicua eredità?

Certamente la prima persona a ereditare sarà l’amatissima moglie Maria De Filippi, sposata nel 1995. Dovranno poi dividersi il suo impero economico i figli Camilla, Saverio e Gabriele. I primi due nati dalla seconda moglie Flaminia Morandi lavorano come sceneggiatori entrambi, mentre Gabriele, adottato nel 2003 all’età di 12 anni, è un affermato regista. Ha firmato apprezzate pellicole come La solitudine dei numeri primi e L’amica geniale. Tutti assieme ci stringiamo comunque attorno alla famiglia di Maurizio Costanzo.