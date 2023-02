Ilary Blasi ha deciso: “Non voglio vederlo più”

Arriva la frattura definitiva tra Ilary Blasi e il compagno di avventure televisive: il rapporto sembra giunto ai ferri corti.

Il 17 aprile venturo la conduttrice capitolina Ilary Blasi riagguanterà il timone de “L’Isola dei Famosi”, tornando a popolare lo studio dedicato al survival-game onduregno.

La padrona di casa si prepara ad affrontare nuovamente il pubblico dopo l’annuncio del controverso divorzio dallo storico marito Francesco Totti, e rilascerà un’intervista esclusiva all’amica Silvia Toffanin nello studio di “Verissimo”, apparentemente per ragioni promozionali, ma gli spettatori già pregustano piccanti e potenziali retroscena.

Nel frattempo, la rivista “DiPiù” ha lanciato una nuova bomba sul reality: cavalcando l’onda di vecchie indiscrezioni, Ilary Blasi avrebbe dichiarato guerra fredda all’inviato Alvin, peraltro suo amico di vecchia data.

Il portale non ha dubbi: la conduttrice non tollererebbe più la presenza del collaboratore nel cast; antipatia peraltro intensamente ricambiata: “Ilary e Alvin non si sopportano più“, sostiene perentoriamente la rivista. E non è tutto: Alvin avrebbe addirittura avanzato un aut-aut alla produzione de “L’Isola dei Famosi”, chiedendo agli autori di estromettere la conduttrice dal suo ruolo nel programma.

Ilary Blasi e Alvin, rapporto al capolinea

L’amicizia tra Alvin e Ilary era stata fonte di incessanti rumors, soprattutto alla luce delle frequenti provocazioni e frecciatine durante l’ultima edizione del programma. I due avevano sostanzialmente ignorato i rumors, ma il ruolo di Alvin potrebbe aver pagato pegno dopo il progressivo deterioramento della relazione affettiva e professionale.

Secondo “DiPiù”, l’inviato avrebbe minacciato la produzione: “O lei, o me: per quanto mi riguarda, la mia esperienza all’Isola finisce qui“. Gli spettatori dovranno dunque rinunciare all’incontenibile simpatia di Alvin: la data del 17 aprile si avvicina inesorabilmente, e il nome di Ilary Blasi rimane l’unica certezza in un mare di illazioni…

Chi sarà il prossimo inviato de L’Isola dei Famosi?

A questo punto, si apre il capitolo “toto-nomi” per la conduzione da Cayo Cochinos. I vertici di Mediaset starebbero corteggiando da tempo l’attore turco Can Yaman, sogno proibito di milioni di spettatrici, e volto ormai consolidato di fiction e pubblicità. I numerosi impegni dell’interprete sembrano però scoraggiare tale evenienza: Can Yaman dovrebbe sospendere qualsiasi altro ingaggio, e presenziare al reality per l’intera durata dello stesso.

Si mormora, in alternativa, il nome di Paolo Ciavarro, già veterano di reality e del programma giudiziario “Forum”. Anche in questo caso, però, il biondo figlio d’arte dovrebbe congelare ogni altra collaborazione con Mediaset, prediligendo i collegamenti con il prime time di Canale 5…