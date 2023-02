Silvia Toffanin e Piersilvio, finalmente la verità esce fuori: Italiani disperati

La coppia formata da Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi si confessa, la verità sconvolge i fan

Sono probabilmente la coppia più riservata della tv, Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi. Insieme dal 2002, hanno avuto due figli, Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015, ma si sa poco altro.

Non amano frequentare luoghi affollati, è difficile se non impossibile infatti che vengano paparazzati in qualche posto, e non sono mai venuti fuori scandali, pettegolezzi o chiacchiere. Unico argomento che salta fuori ogni tanto è il mancato matrimonio, ma anche per questo la conduttrice ha una spiegazione. In un’intervista a FQ Magazine ha spiegato tempo fa: “Dicono che mi sono sposata in segreto, che mi ha lasciato, che sto organizzando il matrimonio, piango perché non mi sposo. Un giorno sono incinta, il giorno dopo no. Se ne leggono, la verità è che noi siamo felici così”. Ma mai dire mai.

Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi mai visti così

Domenica 26 febbraio i fan della coppia, e non solo, hanno assistito ad un evento più unico che raro. Silvia Toffanin ha intervistato il suo compagno Piersilvio Berlusconi in una puntata speciale della sua trasmissione dedicata a Maurizio Costanzo, appena scomparso. Un Verissimo nel quale per due giorni si sono avvicendati diversi ospiti per omaggiare il grande giornalista che si è spento a 84 anni il 24 febbraio. E uno di questi è stato proprio il padre dei suoi figli.

L’Amministratore Delegato Mediaset ha esordito con parole di profonda stima e affetto per Costanzo: “Sono profondamente legato a Maurizio per motivi professionali. Tutta Mediaset gli è grata, lui ha innovato e cambiato la storia della tv italiana”.

Parole a cui è seguito il cordoglio e la vicinanza alla vedova: “Penso a Maria De Filippi e a tutta la famiglia a cui mando un abbraccio fortissimo”. Il pensiero poi corre a quando da giovanissimo, lo ha conosciuto perché frequentava dei corsi di comunicazione di cui lui era coordinatore: “Gli insegnamenti più grandi arrivavano quando andavamo a mangiare e i suoi commenti ironici e seri erano perle di saggezza e intelligenza. Era speciale, aveva un entusiasmo tutto suo, un lavoratore instancabile che entrava in sintonia con le persone. Era prima di tutto un amico. Si percepiva la sua sincerità. È importante dire quanto Maurizio abbia fatto per la nostra azienda” .

Le immagini che hanno sconvolto i fan

Come detto vedere Silvia Toffanin intervistare Piersilvio Berlusconi resta un evento epocale, e i fan della coppia hanno commentato sui social la cosa: “Momento storico. Silvia intervista suo marito come se fosse un perfetto sconosciuto. Bellissimo” e ancora “Che grande professionalità Silvia. Ha intervistato il marito come se fosse un personaggio qualunque della televisione…”

C’è stato solo un momento diverso che tutti hanno notato e che qualcuno ha sottolineato: “Alla fine Pier Silvio le poggia la mano sul ginocchio. Altrimenti sarebbe sembrata una intervista come le altre”. Bravi e professionali entrambi.