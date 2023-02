Mara Venier, in studio sente proprio quello: non trattiene le lacrime

Le lacrime di Mara Venier durante la puntata di Domenica In sono incontenibili, non riesce a trattenerle

Mara Venier è la regina della domenica. Da anni alla guida del suo Domenica In sulla Rai è chiamata la Zia d’Italia per il suo modo di ricevere gli ospiti in quello che sembra il suo salotto. Riesce a metterli sempre a proprio agio, dandogli modo di raccontarsi come fossero soli e non davanti a milioni di persone.

E spesso lei stessa è talmente partecipe al discorso, che con grande empatia si lascia trasportare dalle emozioni e non si vergogna a commuoversi assieme ai suoi ospiti. O a scoppiare a ridere in maniera incontrollata. Ma nell’ultima puntata andata in onda domenica 26 febbraio l’abbiamo vista non riuscire a trattenere le lacrime. Vediamo cosa è successo.

Le lacrime di Mara Venier

L’ultima puntata di Domenica In è stata dedicata a Maurizio Costanzo, scomparso il 24 febbraio improvvisamente. E in apertura è stata mandata la mitica sigla del suoi programma cult, il mitico Maurizio Costanzo Show. Impossibile per Mara Venier trattenere le lacrime al ricordo di un grande uomo e amico che ci ha lasciati tutti senza parole.

E senza parole è rimasta anche la conduttrice, che appena appresa la notizia aveva commentato commossa ad Ansa: “Un pezzo di storia giornalismo, della comunicazione, il più grande della nostra storia insieme a Enzo Biagi ed Indro Montanelli, dire chi era Maurizio era scontato ma io voglio dire che ho perso un grande amico, uno dei punti di riferimento della mia vita”.

Il ricordo

Tra i tanti ospiti che hanno voluto ricordare il grande giornalista in studio c’erano anche Massimo Lopez e Claudio Lippi, che con lui hanno fatto la storia di Buona Domenica, programma di Canale 5. Mara Venier, visibilmente provata, ha esordito: “Speravo di non dover fare una puntata di Domenica In dedicata a Maurizio Costanzo. In questi giorni mi è stato chiesto quando l’ho conosciuto, ma io non me lo ricordo”.

Ma poi ha raccontato: “Non ricordo quando, fisicamente, ho conosciuto Maurizio, ma ricordo che quando avevo vent’anni ed ero arrivata a Roma da poco, mi ero presa un’epatite virale, venendo lasciata da sola a casa perché la persona che viveva con me aveva paura che gliela potessi attaccare…”

E prosegue: “Rimasi da sola per 50 giorni, con un amico medico che veniva ogni sera a farmi le flebo. Non avevo la tv, avevo una piccola radio: è stato un periodo molto brutto della mia vita, ho capito davvero cos’era la solitudine… e l’unica compagnia che ho avuto è stata la voce di Maurizio nel suo programma radiofonico Buon Pomeriggio. Dopo qualche anno, ho conosciuto personalmente Costanzo… e non mi ha più lasciato. Maurizio, dopo il nostro primo incontro, non mi hai più lasciato”.