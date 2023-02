Noemi Bocchi, arriva la verità sulla gravissima situazione: “Ho paura”

Noemi Bocchi, la nuova compagna di Francesco Totti, racconta la sua paura per la difficile situazione in cui si trova

Noemi Bocchi è ormai a tutti gli effetti la nuova compagna di Francesco Totti, da quando il matrimonio con Ilary Blasi è si è concluso tra accuse e recriminazioni.

Una volta venuti allo scoperto, i due non si nascondono più, non hanno più motivo di tenere nascosto il loro amore e la loro storia, che prosegue a gonfie vele nonostante le continue critiche sul web. Critiche che sono piovute anche dopo la confessione della donna che ha ammesso di essere molto spaventata per la sua situazione. Vediamo di cosa si tratta.

La confessione di Noemi Bocchi

Noemi Bocchi ha raccontato la sua esperienza sui social: “Per molto tempo mi son sentita a metà: metà qui e metà altrove. Mi sto riferendo a ciò che è successo nell’ultimo periodo? Forse alcune parole fanno pensare di si e, forse, in parte è anche vero! In realtà mi sto riferendo ad una cosa che riguarda soltanto me e che, poi, ho scoperto riguardare molte donne…”

Aggiunge poi di cosa si tratta: “Dopo 8 anni dalla seconda gravidanza ho scoperto che quello che avevo ha un nome e racchiude tutti i sintomi che ho: soffro di diastasi addominale”. Cos’è lo spiega il dottor Matteo Marino, responsabile dell’Unità di Chirurgia Plastica e Ricostruttiva del Policlinico San Pietro: “Per diastasi addominale si intende l’allargamento e eccessiva separazione della muscolatura retto-addominale centrale, in senso longitudinale”.

Noemi quindi ha deciso di operarsi, e ammette: “So bene che la patologia che ho è solo invalidante e può essere curata… tuttavia l’intervento chirurgico spaventa me così come spaventa ognuna di voi. Mi sembra di poter vedere la vostra preoccupazione che è proprio uguale alla mia e fra non molto spero di risolvere definitivamente questo disagio”.

I commenti

Tanti i commenti giunti in risposta, tra cui leggiamo quello di un innamorato Francesco Totti che ha scritto: “Ed io ti starò vicino” accompagnando le sue parole da alcuni cuori. Ai messaggi di affetto la Bocchi risponde: “Grazie per le vostre parole di vicinanza. Grazie per aver capito cosa io realmente sentissi il bisogno di comunicare e il perché. Grazie per avermi rassicurato. Sono sicura che quando in futuro mi guarderò indietro ricorderò la vostra vicinanza e proverò solo gratitudine e non più tristezza”.

Ovviamente non sono mancate le critiche, alle quali difficilmente ci si può abituare quando sono continue e costanti. Tra queste leggiamo: “Alla fine è un addominoplastica, preparati come ti sei preparata per gli altri interventi estetici che hai fatto, vedrai che non ci saranno problemi” e “Ma non ti vergogni? C’ è gente che combatte contro il cancro e tu piangi per una stron**ta che con i soldi che hai risolvi con il chirurgo plastico?”