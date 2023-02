Gfvip, scatta la censura: quello che succede nella casa è ignobile

Brutti momenti nella casa del Grande Fratello Vip, dove gli autori sono addirittura costretti a censurare i vipponi

Non si stanno risparmiando i vipponi in questa edizione del Grande Fratello Vip, dove tra atti di bullismo, parolacce, bestemmie e discussioni non passa giorno senza che si generi una polemica, sia dentro che fuori la Casa.

In una delle ultime puntate Alfonso Signorini ha aspramente rimproverato i concorrenti per i loro comportamenti, dicendo loro: “Il clima che si respira da un po’ di tempo a questa parte è assurdo. Siete lì per divertire il pubblico, secondo voi la gente da casa si diverte a vedere certe scene? Io vi confesso che a volte cambio canale. Non dovrei dirlo eppure lo faccio, siete un pessimo esempio“.

Parole dure. Avranno sortito effetto? A quanto pare no, poiché solo nella puntata successiva c’è stato un altro rimprovero per delle battute pesanti fatte da Edoardo Tavassi su Daniele Dal Moro, nel corso di una nottata passata nel van con altri. Assieme a lui Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Edoardo Donnamaria, che hanno esagerato nelle loro esternazioni e hanno anche staccato il microfono ambientale. Questo ha fatto sì che Alfonso Signorini mandasse tutti e quattro in nomination d’ufficio, come punizione per quanto avvenuto.

La censura del Grande Fratello Vip

Ma stare sotto le telecamere 24 ore al giorno a volte fa dimenticare di essere in televisione, e i concorrenti del reality pensano di essere a casa loro e si lasciano andare a frasi o azioni riprovevoli. Come quello che è avvenuto di recente a Edoardo Donnamaria, che ha pronunciato delle frasi di una tale gravità da essere censurate dagli autori.

Chiacchierando con i coinquilini, il volto di Forum ha dichiarato: “Pensate che bello l’ultima settimana solo noi. Io ho detto pensa che bellezza se il premio di vincere il Grande Fratello oltre ai soldi fosse tipo che escono tutti dalla Casa, ti danno una doppietta e tu puoi andare in giro per la Casa a sparare a tutto quello che trovi. Macché, un fucile da caccia a sparare tutte le telecamere”.

Immediatamente Luca Onestini, resosi conto della gravità di quanto appena detto, cerca di zittirlo: “Ma che cavolo dici?! Ma tu sei pazzo dai”. Non contento, Donnamaria si rivolge a Micol e Edoardo confessando di “sentire le voci”: “Vabbè tutti abbiamo le voci nella testa. Io sento sempre ‘fallo, fallo, ammazza, sangue, sangue‘”.

I commenti sul web sono stati molto duri, c’è stato chi ha scritto “Hanno fatto bene a censurare perché certe cose non si possono proprio sentire” e “Ora addirittura il fucile, lo capite che votandolo non lo aiutate, deve uscire per lui. Votate solo Antonella” o ancora “Lo hanno redarguito per la storia del microfono e ora dice queste cose assurde“.