Eurospin, un olio extra vergine così non l’hai mai assaggiato per questo prezzo | Ecco chi c’è dietro al prodotto più inflazionato del momento

L’olio a marchio Eurospin finisce nel mirino, a lasciare tutti senza parole non è solo la qualità del prodotto, ma l’azienda produttrice. Ecco di chi si tratta.

Non è la prima volta che poniamo l’attenzione su prodotti venduti in vari supermercati con i loro marchi, come nel caso di Lidl ed . Si tratta di prodotti realizzati per consumatori di fascia media che sono felici di poter risparmiare, ma senza rinunciare al gusto.

Un tempo si credeva che tali prodotti, soprattutto alimentari, venissero realizzati da aziende di serie b, oppure derivanti da “alimenti” scartati perché non in linea con la produzione delle grandi marche. Un’idea totalmente sbagliata sui prodotti messi sul mercato nei vari supermercati.

In particolar modo, si tratta di marchi brendizzati con il supermercato di pertinenza che, a sua volta, ha stretto delle collaborazioni con varie aziende del settore così da poter rivedere il prodotto in altro modo.

Non a caso, oggi la nostra attenzione si concentrata proprio sull’olio extra vergine d’oliva a marchio Eurospin.

Olio extravergine d’oliva, buono come non lo hai mai mangiato

Ebbene sì, come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli anni sono stati esaminati diversi prodotti che portano il marchio del supermercato rivenditore, lo stesso vale anche la linea Amo essere biologico presente negli Eurospin di tutta Italia.

Una recente indagine effettuata da Altroconsumo, poi, ha permesso di individuare nell’olio a marchio Amo essere biologico un prodotto di alta qualità e non solo. I vari test effettuati hanno confermato che si tratti al 100% di olio extravergine di oliva italiano.

Conosci già il produttore dell’olio dell’Eurospin?

Anche in questo caso, così come per tanti prodotti della linea “Amo essere…”, la produzione è stata affidata a un famoso colosso che da tempo immemore si occupa di olio extravergine d’oliva.

Secondo quanto reso noto della stampa italiana l’olio extravergine d’oliva appartenente alla linea “Amo essere biologico” disponibile in tutti i supermercati Eurospin alla modica somma di 6 euro al litro, viene prodotto dall’azienda Biolavanente che si trova nel cuore di Andria. Una gran bella scoperta per tutti i consumatori di questo particolare alimento, ad una qualità incredibile con un costo sostenuto, la cui produzione è stata affidata appunto a una delle aziende italiane più famose del settore che alle spalle ha una lunga carriera e i risultati di successo. Possiamo tranquillamente dire, quindi, che l’olio in questione è promosso a pieni voti.