Energia, fai subito richiesta per il risarcimento da 2.000€: questi consumatori lo hanno già ottenuto | Pagavano di più come lo stai facendo tu

La fine del mercato tutelato per le bollette dell’energia, elettricità e gas, ha messo in ginocchio una buona fetta di consumatori

Con il passaggio obbligato al mercato libero, si sono verificati aumenti ingiustificati delle tariffe di elettricità e gas, spesso anche senza delle comunicazioni di cambi di tariffe da parte dei fornitori ai clienti. E’ per questo motivo che molti aumenti sono stati una vera e propria sorpresa, ed anzi in alcuni casi un vero e proprio brusco risveglio.

In alcuni casi, però, alcuni clienti hanno fatto valere i loro diritti e sono riusciti a ottenere dei rimborsi per l’addebito delle tariffe gonfiate dai fornitori dell’energia, grazie a dei cavilli legali che hanno determinato e accertato la responsabilità da parte dei fornitori di energia elettrica e di gas nel non comunicare il cambio di tariffe agli utenti.

Un vero problema per una serie di utenti che si sono trovati recapitare delle bollette della luce e del gas di qualche migliaio di euro, senza sapere come fosse accaduto che le tariffe fossero così tanto aumentate, dal momento che nessuno aveva pensato di dare loro qualunque tipo di comunicazione.

Ecco come avere il rimborso delle bollette troppo alte

E’ possibile per tutti avere dei rimborsi sulle bollette che sono state aumentate senza nessun tipo di comunicazione, soprattutto perché ci sono stati dei precedenti che danno speranza a tutte le persone che hanno trovato conti troppo salati sulle loro bollette. Stando a quanto riporta infatti l’associazione Adico, ben 7 cittadini di Venezia hanno ottenuto rimborsi da qualche migliaio di euro.

I 7 utenti veneziani hanno avuto in totale dei rimborsi per oltre 10000 euro: singolarmente hanno preso infatti dai 555 euro ai 2.383 euro. Questo a fronte di bollette che sono aumentate improvvisamente, senza nessuna comunicazione da parte dei fornitori ai clienti, che hanno potuto vincere la causa proprio per colpa dell’aumento non comunicato delle tariffe, passate da una media di 60 centesimi a 2,43 euro al metro cubo.

Si tratterebbe di una svolta nel panorama di aumenti ingiustificati che si sta verificando in questi mesi; aumenti che stanno mettendo in seria difficoltà tante famiglie, che si stanno rivolgendo alle associazioni a tutela dei consumatori per avere indietro le cifre che sono state ingiustamente pagate. Purtroppo per il momento il numero di rimborsi ottenuti dalle famiglie non sono altissimi, ma si presume che nei prossimi mesi la situazione cambierà, dato che anche l’Antitrust si sta muovendo per fare luce sulla situazione degli aumenti ingiustificati delle bollette.