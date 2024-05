WhatsApp, arriva la nuova funzione del codice segreto | Se il tuo cellulare finisce in mani sbagliate sei al sicuro

WhatsApp è molto più di una semplice applicazione di messaggistica istantanea: è l’app per eccellenza per comunicare col mondo

Nonostante ci siano molte applicazioni alternative che permettono di comunicare senza dover usare gli sms a pagamento, come Signal o Telegram, WhatsApp infatti ha soppiantato a tutti gli effetti la modalità di comunicazione tramite SMS diventando il metodo universale di scambiarsi messaggi.

A partire dal suo lancio, avvenuto alla fine del 2009 esclusivamente sull’App Store di Apple, dopo un periodo di beta test, WhatsApp ha subito nel tempo molte migliorie e upgrade, che hanno portato l’applicazione a essere veramente uno strumento di comunicazione completo, tanto da vedere la nascita anche della versione business, che consente di creare una sorta di “vetrina” della propria attività.

WhatsApp, lo sappiamo, è proprietà di Meta, la Società di Mark Zuckerberg che detiene anche i social media Facebook e Instagram. Grazie alle tecnologie di Zuckerberg e del suo team di ingegneri, le tre applicazioni risultano fortemente collegate e forniscono un servizio completo all’utente che ne fa uso. E anche la privacy, negli anni, ha subito forti e importanti aggiornamenti.

Codice segreto e chat che non devono essere viste

L’ultima novità in ordine di tempo, che tutti stanno aspettando di poter utilizzare sul proprio telefono, è l’apposizione di un codice segreto alle chat che devono rimanere nascoste e segrete anche quando l’applicazione è aperta. Una funzione che consente dunque di evitare che determinate chat siano visibili se qualcuno apre il nostro telefono e l’applicazione a nostra insaputa.

Non solo devono essere aperte con un codice segreto (diverso da quello di sblocco del telefono), ma è necessario anche sapere che esistono, visto che sono nascoste in una cartella che risulta invisibile. Dunque il primo passo è quello di “bloccare la chat”: una volta effettuato il blocco, la chat sarà inserita in una cartella che viene automaticamente nascosta, e che quindi risulterà del tutto inesistente nella lista generale delle chat di WhatsApp.

Per potervi accedere, bisognerà inserire il codice segreto scelto per la protezione della cartella direttamente nella barra di ricerca delle chat: sono quando sarà inserito il codice giusto, allora la chat comparirà di nuovo e sarà possibile scrivere e comunicare attraverso quel canale di comunicazione. Questo è possibile solo dopo aver effettuato la creazione della cartella Chat Bloccate, che vanno poi nascoste attraverso le impostazioni dell’applicazione con l’apposito comando. Una nuova funzione che in molti stanno aspettando per aumentare ancora di più la privacy delle proprie conversazioni.