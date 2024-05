Cancro alle ovaie: è ufficiale, lo provoca l’uso continuo di questo famosissimo talco | La multinazionale offre 6 miliardi per fare tacere tutti

Può un talco provocare cancro alle ovaie? Stando a quanto sta accadendo ad una famosa multinazionale, sembra di si.

È una notizia che sta rimbombando in questi giorni in ogni dove, e che sta creando non pochi allarmismi tra chi per anni ha usato questo prodotto.

Una famosissima multinazionale, nota a livello mondiale, è al centro di una causa da milioni di dollari con un’accusa gravissima.

Il talco prodotto da questa azienda sembrerebbe essere la causa di migliaia di casi di tumori alle ovaie. Una notizia sconcertante.

Senza voler creare allarmismi ulteriori, andiamo a vedere cosa sta succedendo e chi sono i protagonisti di questa controversia epocale.

Cancro alle ovaie: la causa è il talco?

La grande multinazionale di cui parliamo ha offerto 6,5 miliardi di dollari per poter risolvere le cause legali da cui si è vista travolta per aver provocato, con il suo famoso talco, mesotelioma alle ovaie. Ma come è possibile che un prodotto usato anche sui bambini possa essere così pericoloso?

Su FortuneItalia l’oncologo Saverio Cinieri, presidente di Fondazione Aiom, avvisa: “Attenzione: non parliamo di mesotelioma ovarico, ma adenocarcinoma ovarico. E il legame è con la presenza di asbesto nel talco. Abbiamo una recente metanalisi, pubblicata a marzo 2024, sull’esposizione all’asbesto e il tumore all’ovaio: i ricercatori cinesi concludono che se il talco contiene asbesto, cosa che accadeva fino agli anni ’70, esiste una significativa correlazione con la mortalità da cancro dell’ovaio”. Il talco in oggetto sembra invece contenesse amianto, e infatti è stato ritirato dal commercio.

Di chi parliamo

Parliamo del colosso farmaceutico Johnson & Johnson e del suo prodotto Baby Powder in particolare. Non è un’accusa nuova. Già nel 2017 il Fatto Quotidiano riportava: “Johnson & Johnson è oggetto di ben 2.400 cause pendenti che l’accusano di non aver messo in guardia contro i rischi di cancro legati all’uso dei suoi prodotti, in particolare la sua baby powder”.

Vorremmo concludere ponendo l’attenzione su un punto: parliamo di talco contenente amianto, o altre sostanze cancerogene. Secondo Fondazione Veronesi: “È a firma di un gruppo di epidemiologi statunitensi l’ultima revisione di dati dedicati al talco e al carcinoma ovarico. Gli autori hanno lavorato sui dati provenienti da 4 coorti di donne, oltre 250.000 in totale, scoprendo che non ci sono correlazioni significative sul piano statistico fra l’uso dichiarato di polvere di talco e il rischio di ammalarsi di tumore all’ovaio. I risultati sono stati pubblicati su JAMA, la rivista dell’American Medical Association”. Nessun allarmismo quindi, solo massima attenzione.