Usa sempre le scale e dimenticati dell’ascensore| Ti salvano la vita ma non sai quanto: dati scioccanti da un report medico

Lascia l’ascensore ai pigri e usa sempre le scale, una scelta che ti potrebbe letteralmente salvarti la vita, i dati sono veramente scioccanti.

L’esercizio fisico nella vita di ognuno di noi si rivela veramente molto importante. I grandi esperti consigliano di abituarsi a fare movimento fin dalla più tenera età. Questo significa che bisogna iniziare a fare sport fin da giovanissimi.

Nei bambini di età superiore all’anno, fare movimento aiuta allo sviluppo psico fisico. Generalmente questo bisogno viene ovviato dal gioco, meglio ancora se all’aria aperta, ma poi crescendo occorre trovare il modo di integrare l’attività sportiva all’interno della propria routine.

Semplice immaginare che non ci si riferisce allo sport da svolgere ad alti livelli, ma alla più semplice attività sportiva, che sia in grado di permettere all’individuo di offrire al proprio corpo ciò di cui ha bisogno. Ma se iscriversi in palestra è troppo costoso o non si ha tempo a sufficienza, si può ovviare in un’altra maniera.

Camminare è la tipologia di attività che viene consigliata dagli esperti a qualsiasi persona, che sia giovane o anziana, che sia in forma o che debba perdere qualche chilo di troppo. Insomma, camminare è alla base della vita sana e dello stile di vita equilibrato.

I benefici dell’attività fisica

Troppo spesso si pensa all’attività fisica come quella che ci permette di perdere peso. In realtà non si dovrebbe fare movimento con il solo scopo di dimagrire. Lo sport e le attività fisiche non solo permettono di bruciare grassi, ma abbassano il cortisolo, ormone dello stress, aumentano invece il beneficio e il benessere tanto fisico quanto mentale.

Inoltre fare movimento migliora il benessere delle articolazioni, dei muscoli, del cuore e dei polmoni, aiuta ad eliminare le tossine e contrastare gli stati infiammatori. Ognuno di questi benefici viene dato sia dallo sport in generale, quanto dalla camminata che dal salire semplicemente le scale.

Non prenderai mai più l’ascensore

Se tu conoscessi il gran numero di benefici che puoi avere semplicemente salendo le scale, non useresti più l’ascensore. Salire le scale abbina i benefici della camminata con quelli dell’aerobica. Quindi rassoda la muscolatura, mentre ti permette di migliorare la salute del cuore e dei polmoni.

Gli esperti non hanno dubbi a riguardo, è il momento di salire le scale, lasciando l’ascensore ai pigri e a coloro che non possono proprio salire gli scalini. Questi i primi passi verso il benessere.