Farmaci gratis per tutti, non serve nemmeno l’esenzione dell’ASL | Una rivoluzione mai vista nel nostro Sistema Sanitario

Si possono finalmente avere farmaci in maniera completamente gratuita senza nemmeno richiedere l’esenzione, tutto è stato determinato dal Sistema Sanitario.

Negli ultimi anni si è spesso sentito dire che anche curarsi è diventato un vero e proprio lusso. In effetti occorre prendere atto che il nostro Sistema Sanitario Nazionale, che dovrebbe garantire ai cittadini la possibilità di curarsi in maniera del tutto gratuita, fa acqua un po’ da tutte le parti.

Un vero e proprio colabrodo, che si scontra con delle liste di attesa per le visite, che sono lunghissime, quasi impraticabili. Esse spingono chi può e chi ha bisogno di visite veloci, a decidere di optare per le visite a pagamento. I farmaci poi? Quelli completamente esenti sono quasi del tutto spariti.

Insomma, anche sul bisogno di curarsi sembra influisca notevolmente l’inflazione, che tanto sta condizionando la vita di ognuno di noi. I prezzi non sono sempre accessibili e questo spinge ad abbassare la qualità della vita, con una buona fetta di popolazione che rinuncia alle cure, perchè non ha abbastanza denaro.

Ma sembra che da questo momento in avanti, sia possibile ottenere le medicine in maniera completamente gratuita, migliorando le condizioni di vita di molti cittadini. Una vera e propria rivoluzione.

In aumento le patologie croniche

La verità con cui ci si deve scontrare, non è solo quella di un netto aumento dei prezzi delle medicine, oltre che delle visite, ma anche del numero di italiani che sono affette da patologie croniche. Insomma, mai come in questo caso potremmo dire che “era meglio quando era peggio“, perchè in realtà, ora che il benessere dovrebbe aver raggiungo livelli massimi, è invece a livelli minimi.

Numerose le patologie che si sono cronicizzate, che sono presentate da un gran numero di cittadini e proprio su di loro si sono accesi i riflettori. Alcune, come la fibromialgia, non sono considerate patologie e quindi non sono previsti farmaci passati dal Servizio Sanitario Nazionale. Ma una regione ha cambiato tutto.

La Liguria al fianco dei malati

Ciò di cui occorre prendere atto è che ci sono patologie quasi invalidanti, a cui però non si da peso. Basta pensare alla reumatologia, artrosi, artriti e patologie infiammatorie come appunto la fibromialgia. In tutto questi casi non esiste difesa da parte del SSN.

La regione Liguria ha quindi deciso di stanziare ben 80 mila euro per offrire alle persone affette da fibromialgia la possibilità di curarsi gratuitamente. Un impegno importante assunto dalla regione e che si speri si estenda all’intera Italia.