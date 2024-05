Posto di blocco, ora ti fanno aprire lo sportello per trovare questa targhetta | Se non c’è staccano un verbale da 2.500€, controlla immediatamente

Novità in arrivo per gli automobilisti italiani, al momento del posto di blocco se non hai questa targhetta di fanno una multa stratosferica.

Durante le ultime settimane non si è fatto altro che parlare dei cambiamenti in arrivo con il nuovo Codice della Strada, in quanto sono state nuove e severe norme seguite sa sanzioni amministrative più salate.

Un esempio pratico per capire quanto stiamo dicendo, non a caso, è segnato dalle azioni penali e quelle sancite dal Codice della Strada nel momento in cui si viene sorpresi alla guida in stato di ebrezza e non solo.

Norme più severe sono state introdotte anche per coloro che vengono sorpresi alla guida mentre usano qualsiasi dispositivo elettronico, soprattutto dopo gli ultimi casi di cronaca rosa relativi a incidenti stradali.

Inoltre, durante le ultime settimane sono stati intensificati anche i vari posti di blocco, in occasioni di quali viene richiesto un documento specifico e nel caso in cui ne fossimo sprovvisti la sanzione amministrativa potrebbe arrivare anche fino a 2500 euro, così come già successo recentemente.

Ai posti di blocco ormai ti controllano anche la macchina

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, con nuovo Codice della Strada sono stati intensificati i controlli, motivo per cui oggi ancora più di prima non è consentito alcun margine di errore.

Non a caso, sono aumentati i casi di controllo dell’abitacolo per verificare la presenza della targhetta relativa all’auto, la quale deve presentare anche il numero del telaio identificativo. Qualora questa targhetta non fosse presente o illeggibile ci si imbatte in sanzioni amministrative di un certo spessore.

2500 euro per questa grave inflazione

La conferma di quanto detto, non a caso, arriva proprio da una vicenda giudiziaria che si è verificata in Italia, una donna durante il posto di blocco è stata trovata sprovvista dei documenti necessari di riconoscimento e non solo. Al momento del controllo dell’abitacoli la targa interna identificativa del veicolo non era leggibile, subito dopo la sanzione, poi, la protagonista di questa storia ha deciso di ricorrere alle vie legali e il verdetto non ha lasciato alcun margine di dubbio sul pagamento e l’inflazione da lei commessa in quel preciso istante.

Nonostante il ricorso fatto dalla donna che ha contestato la multa, la Corte di Cassazione ha stabilito che all’attimo del controllo la donna in questione è stata trovata in grave ottemperanza dell’articolo 74 del Codice della Strada, costretta a pagare, quindi, ben 2500 euro di multa per la sua infrazione.