Fermo amministrativo, ora lo mettono anche se non hai nessun debito col fisco | Caschi dal cielo come pera cotta

Potresti ritrovarti con il fermo amministrativo anche se non hai un debito con il fisco. Non lo sapevi nemmeno fino ad oggi.

Il fermo amministrativo è un provvedimento che le leggi italiane hanno deciso di adottare nei confronti di quelli che sono i cittadini italiani che si macchiano di mancato pagamento di cartelle esattoriali. In genere il fermo amministrativo avviene a seguito di alcune comunicazioni per il pagamento di un debito con lo stato.

Il più classico dei motivi per cui viene adottato il fermo amministrativo è il caso in cui non si provveda al pagamento del bollo auto. Quest’ultima è la tassa di possesso che ogni anno deve pagare ogni automobilista.

Quando questa tassa o un qualsiasi altro debito con il fisco non viene saldato, l’Agenzia delle Entrate provvede ad inviare una diffida di pagamento, prima di avviare l’iscrizione in quanto cartella esattoriale. Se nemmeno la cartella serve a far saldare il debito, ecco che si eleva il fermo amministrativo.

Tale provvedimento impedisce l’utilizzo della vettura e si rivela essere una punizione molto più grave di quello che si possa pensare. Per poter eliminare il fermo, è possibile procedere con il pagamento del debito e in questo modo si tornerebbe a poter utilizzare la vettura di nuovo.

Cosa prevede il fermo amministrativo

Sono forse ancora in pochi a sapere cosa provoca il fermo amministrativo. Quando su una vettura viene posto un fermo amministrativo essa non può essere utilizzata. Se si viene trovati in strada con una vettura sottoposta a fermo si rischiano delle severe sanzioni.

Inoltre, l’automobile che viene sottoposta a fermo amministrativo non può essere né rottamato né venduta, fatta eccezione per il caso in cui, si provveda per il pagamento del debito o totale o parziale. Ovviamente occorre provvedere a stipulare un piano di rientro dal debito.

Ci si può trovare con il fermo amministrativo senza saperlo

Quando un conto corrente è cointestato, nel caso in cui si sia vittime di pignoramento, questo potrebbe avvenire solo per la metà dell’importo presente sul conto corrente. Ciò non vale invece per le automobili.

Nel caso in cui una vettura sia cointestata è possibile provvedere al fermo amministrativo anche nel caso in cui, solo uno dei cointestatari abbia un debito da saldare.