Luciana Littizzetto e la confessione dolorosa: “Mi viene da piangere”

Luciana Littizzetto e la confessione dolorosa che lascia tutti senza fiato: ecco cosa avrebbe dichiarato in una intervista

Una delle donne che ha cambiato la televisione italiana per la sua simpatia, ironia ed estremo talento è lei, Luciana Littizzetto. La donna, co-conduttrice nel famoso salotto di Fabio Faziom Che tempo che fa, si è sempre distinta per il suo essere estremamente schietta e diretta, colpendo moltissimi personaggi dello spettacolo e il pubblico che la apprezza moltissimo. Purtroppo, però, questa volta la Littizzetto fa una confessione davvero molto dolorosa.

Il suo talento ha portata Luciana Littizzetto ad essere ritenuta una delle migliori artiste dello spettacolo italiano, apprezzato dai colleghi ma anche dal pubblico che segue e ha seguito con piacere tutti i suoi interventi che spiccano di riflessioni sempre con brillante ironia, la stessa che la contraddistingue dal resto.

E’ sempre stata molto appassionata di arte, musica e spettacolo. Infatti, giovanissima consegue il diploma in pianoforte presso il Conservatorio G. Verdi di Torino. Con il tempo, dopo aver seguito un corso di recitazione con Arnoldo Foa, Luciana diventa l’emblema della commedie e del cabaret, i suoi spettacoli conquistano tutti.

Di recente, però, ha dovuto affrontare una perdita che ha causato una sofferenza mediatica e popolare incredibile: la morte di Maurizio Costanzo, il re dei talk show. La donna in una intervista ha rivelato di essere rimasta molto turbata e colpita. Allo stesso tempo, ha fatto una confessione davvero dolorosa che ha sconvolto i fan.

Luciana Littizzetto la dolorosa confessione

Oltre essere la brillante spalla di Fabio Fazio in Che tempo che fa, Luciana Littizzetto conduce il popolare programma radiofonico La Bomba al fianco dello speaker Vic. In queste ore si è trovata a parlare della morte del popolare giornalista, svelando di aver incontrato Maria De Filippi e di averla vista molto magra e triste.

L’attrice ha svelato sempre al programma radiofonico La Bomba, di essere davvero molto dispiaciuta per la sua amica Maria De Filippi. Non a nascosta che la morte di Costanzo per Maria, sia stato un dramma davvero molto sofferente: “Credo che è come se le abbiano strappato il cuore…”.

Motivo per cui la Littizzetto ha svelato che per questo non riesce a trattenere le lacrime: “La penso e mi viene da piangere, perché lui per lei era proprio un punto di riferimento….”. Inoltre, ha anche aggiunto si essere davvero turbata e scossa, ricordando che molti di loro sono passati dal suo programma e bisogna far altro che ricordare e ringraziare di quello che il giornalista ha saputo dare ad ognuno di loro e alla televisione.