Analisi del sangue: bevi sempre un bicchiere d’acqua prima del prelievo | Non farlo altera i valori di questo importante indicatore

Prima di fare l’analisi del sangue ti consigliamo di bere sempre un bicchiere d’acqua. Non farlo potrebbe farti risultare alterato questo valore.

Sottoporsi degli esami del sangue periodici, è veramente fondamentale perché prevenire alcune tipologie di patologie. Tenere sotto controllo i valori del sangue, è indispensabile in quanto ci offrono un quadro clinico generale sullo stato di benessere della persona.

Generalmente chi è in salute dovrebbe sottoporsi agli esami del sangue ogni sei/12 mesi, a volte si attende di avere problematica di salute e vedersi prescrivere le analisi dal proprio medico curante. Ma è proprio dall’analisi del sangue che parte la prevenzione.

In genere ci si può sottoporre gli analisi del sangue, presso l’ospedale della città in cui si abita, ovvero i centri analisi a pagamento o convenzionati. Per tutti coloro che godono di esenzione del ticket queste rientrano tra i controlli gratuiti. Ci sono poi casi in cui le analisi vanno ripetute anche in maniera mensile.

Un esempio di quest’ultimo caso sono le donne in dolce attesa. Per loro si rivela indispensabile sottoporsi al controllo in maniera regolare, per evitare di di contrarre infezioni che possano danneggiare il bambino. Ma anche tutti coloro che soffrono di patologie croniche possono tenere sotto controllo semplicemente con un prelievo del sangue o con l’urina cultura.

Alcune indicazioni per le analisi del sangue

Ognuno di noi sa bene che le indicazioni generali per chi si deve sottoporre all’analisi del sangue, sono quelle di non mangiare nelle ore precedenti al prelievo. In genere viene consigliato di non ingerire cibi, non bere bibite zuccherate o gassate.

Questo ci viene indicato perché bere o mangiare senza l’analisi del sangue potrebbe voler dire alterare alcuni valori come quello del glucosio. Tenere sotto controllo questo valore si rivela estremamente importante soprattutto per coloro che soffrono di patologie come il diabete.

Bere un bicchiere d’acqua non solo non fa male, ma è consigliato

A differenza di quello che si pensa, però, bere un bicchiere d’acqua prima di sottoporsi al prelievo del sangue, è consigliato perché altrimenti si rischia di andare incontro a disidratazione, condizione che provocherebbe un valore forzato per quello che riguarda il sodio, l’ematocrito e il potassio.

Invece bere un bicchiere d’acqua dopo essersi sottoposti al prelievo, vuol dire reintegrare i liquidi che Si potrebbe aver perso proprio con le analisi. Insomma l’acqua anche in questo caso in elemento essenziale del nostro corpo.