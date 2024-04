Non ficcarti l’aglio nel naso, fa male | Allarme dei medici per una nuova moda diffusa su TikTok | L’85% dei consigli sulla salute sono dei fake

Negli ultimi anni la piattaforma di Tik Tok è diventata un grande calderoni di contenuti e consigli, ma fate attenzione al rimedio dell’aglio.

Tik Tok ancora una volta diventa quella piattaforma di riferimento per milioni si persone in tutto il mondo che voglio condividere la loro esperienza e non solo, dato che al tempo stesso sono sempre più numerosi gli utenti che seguono tali suggerimenti.

Non a caso, questo processo ha dato vita a nuovi trend che da video in video servono a mettere in scena la propria esperienza per confermare l’efficacia o no del “rimedio” provato su sé stessi. Quanto detto, poi, ha contribuito alla diffusione virale del rimedio dell’aglio per coloro che hanno il raffreddore.

Il trend in questione, dunque, è stato provato da milioni di persone in tutto il mondo, persino in Italia, incuranti delle conseguenze che questo può avere sul proprio apparato respiratorio.

Non a caso, a lanciare l’allarme è stato un nuovo studio scientifico pubblicato sulla rivista Otolaryngology-Head and Neck Surgery, incentrato sui pericoli della Sinusite.

Attenzione al trucco dell’agio nel naso

Come abbiamo avuto modo di spiegare precedentemente, nel corso degli ultimi anni si è diffuso un nuovo rimedio contro l’influenza e la congestione nasale. Tale rimedio è molto semplice da applicare: dobbiamo mettere uno spicchio d’aglio nel naso, quasi a voler tappare la narice evitando per qualche minuto il passaggio di aria. Successivamente, rimuovendo l’aglio il muco andrà via con più facilità permettendovi di respirare con più serenità.

Tale rimedio per certi versi si rivela efficace, così da poter tornare a respirare evitando di utilizzare farmaci, affidandoci quindi a rimedi omeopatici. Eppure, tale rimedio nasconde dietro di sé gravi conseguenze per la nostra salute.

Non mettere più l’olio nel naso: ecco cosa ti capita

Secondo quanto reso noto da vari studi scientifici è stato evidenziato che effettuare il trucco dell’aglio nel naso, dunque, avrà delle conseguenze non indifferenti sul nostro apparato respiratorio. In particolar modo, si evidenzia l’arrivo di sinusiti che vanno a creare un’infiammazione considerevole in grado di innescare uno status di malessere persistente anche dopo l’influenza.

Sulle basi di tale motivazione, non a caso, sono numerosi gli esponenti della comunità scientifica che hanno deciso di riunirsi per esaminare il fenomeno riguardante l’aglio come cura contro l’influenza, nel tentativo di far luce sulle gravi conseguenze che possono arrivare sul nostro corpo. Nel caso di fastidi legati a uno status influenzale e congestione nasale, quindi, piuttosto che applicare trend scoperti tramite social network confrontatevi con il vostro medico curante per evitare di imbattersi in gravi conseguenze che possono danneggiare l’apparato respiratorio.