Una mela al giorno toglie il medico di torno: non è vero per niente | Sostituiscila con quest’altro frutto, lo studio parla chiaro

Hai sempre sentito questo detto ma oggi scoprirai che non è esattamente così. Non è la mela il frutto migliore, ma un altro.

Fino ad oggi hai sempre sentito il detto “una mela al giorno toglie il medico di torno” ma da oggi dovrai ricrederti. Sembra proprio che non sia questo il frutto migliore per la tua salute.

Sappiamo bene che la frutta in generale, così come la verdura, sono importantissimi per la nostra salute. Apportano vitamine e minerali utili al nostro organismo, nonché fibre.

La mela in particolare poi apporta poche calorie ed è ricca di acqua e fibre, appunto, che non solo aiutano a ridurre i livelli di colesterolo ma anche a normalizzare gli zuccheri nel sangue.

C’è però, come detto, un frutto che apporta ancora più benefici, e sarebbe anche migliore. Gli studi non mentono, prova a introdurlo nella tua dieta per scoprirne gli effetti.

Non solo mele per la tua salute

Il frutto di cui parliamo è stato oggetto di studio. Ricco di vitamina C, aiuta anche a migliorare l’umore, e già solo per questo sarebbe bene introdurlo nella nostra dieta. Alcuni ricercatori dell’Università di Otago, in Nuova Zelanda, hanno studiato gli effetti di un integratore a base di vitamina C proveniente da questo frutto, somministrato a 155 partecipanti all’esperimento. Tutti, all’inizio dello studio, presentavano valori molto bassi di questa vitamina.

Ebbene dopo un periodo di tempo questi soggetti hanno dichiarato di sentirsi molto meglio sia a livello fisico che psicologico. Maggiore energia e vitalità, e non solo. Anche il sonno e l’umore sono migliorati notevolmente.

Qual è il frutto consigliato

Questo frutto poi non solo migliora l’umore e il sonno, ma pare che renda anche il sangue più fluido, contribuendo così a migliorare anche la condizione delle arterie e quindi della circolazione, prevenendo eventuali problematiche. Riduce il colesterolo e rinforza grazie ai suoi nutrienti ossa, nervi, muscoli e organi. In più, contiene numerosi antiossidanti, che sono notoriamente i migliori alleati contro l’invecchiamento.

Povero di calorie come del resto molti altri tipi di frutta, per ogni 100 grammi ne apporta circa 45, contiene potassio contro la stanchezza, ha proprietà antinfiammatorie e grazie alle numerose fibre di cui è composto è un ottimo rimedio naturale contro la stitichezza. Curioso di sapere di cosa stiamo parlando? Parliamo del kiwi, un frutto tutto da scoprire che da oggi sicuramente guarderai con altri occhi. Corri a comprarlo e introducilo nella tua alimentazione, noterai subito i suoi benefici.