Maddalena Corvaglia, il ricordo di un’amicizia finita: la dura confessione

Maddalena Corvaglia e la confessione sull’amicizia finita: ecco la rivelazione che ha sconvolto i fan e il gossip

In molti ricordano la sua posizione da Velina bionda nel noto tg satirico Striscia la notizia, programma ideato da Antonio Ricci: stiamo parlando proprio di lei, la bellissima Maddalena Corvaglia. Da quella esperienza sono passati diversi anni e la donna è cresciuta sia professionalmente che caratterialmente. Oggi è una donna che si porta dietro un ricordo di un’amicizia ormai terminata da un pezzo.

Originaria di Galatina, Maddalena Corvaglia comincia a farsi strada nel mondo dello spettacolo, dopo aver vinto il premio di Miss Umbria. Nel 1999 comincia la sua avventura nel ruolo di velina accanto alla velina mora Elisabetta Canalis.

Tra le due vigeva un rapporto intenso e vero, tanto che insieme hanno condiviso diverse esperienze televisive: tra queste una settimana di conduzione al tg satirico Striscia la notizie e l’avventura a Pechino Express. Il loro rapporto era davvero forte, tanto che in una intervista proprio la Corvaglia dichiarò: “Nel nostro ambiente è difficile trovare delle amiche. La complicità tra noi è talmente forte che non posso paragonarla a nessun altro rapporto di amicizia… Ci sono delle cose di me che non ammetterei mai con nessuno, ma quando le condivido con lei mi sento capita”.

Di recente, Maddalena Corvaglia è stata ospite di Verissimo, il programma condotto da Silvia Toffanin e, tra una confessione e l’altra, ha voluto ricordare quell’amicizia speciale terminata molto tempo fa che ha lasciato senza parole il pubblico.

Maddalena Corvaglia e l’amicizia finita: solo ricordi

Per anni Maddalena Corvaglia ed Elisabetta Canalis, come inizialmente annunciato, sono state inseparabili, fino a quando le due hanno rotto la loro amicizia. Secondo molti, al centro della disputa c’era la palestra che entrambe avevano scelto di aprire insieme a Los Angeles, ora in affitto. Molto spesso la Canalis aveva parlato dell’eventuali tensioni, mentre la Corvaglia aveva sempre glissato il tema.

In una intervista rilasciata al Quotidiano Nazionale, Maddalena Corvaglia aveva dichiarato: “Elisabetta Canalis? Preferisco non parlarne. È un grande dolore”.

Ospite del programma della Toffanin, Maddalena Corvaglia ha deciso di rispolverare quel dolore tornando sull’argomento della rottura con Elisaetta Canalis. Ai microfoni di Verissimo, Maddalena Corvaglia ha confessato: “È stata un’amicizia bellissima, che è finita. Chiaramente le voglio bene e sono felice quando anche lei lo è. Recuperare? Quando si rompe la fiducia è difficile”.