Lino Banfi, la tragedia in queste ore: se n’è andata

Una tragedia inaspettata ha colpito la vita di Lino Banfi nelle ultime ore e non si sa come l’attore potrà reagire all’accaduto. Se n’è andata…

La vita di Lino Banfi è stata appena travolta da una tragedia. Infatti, è morta Lucia Zagaria, sua moglie mamma di Rosanna Bani.

La donna aveva 85 anni e da ormai molto tempo si era ammalata di Alzheimer. L’annuncio della sua dipartita è stato dato proprio dalla figlia dell’attore che ha pubblicato un commovente post su Instagram.

La foto condivisa è quella della madre da giovane e nella capture si legge: “Ciao mami, ora sei di nuovo così. Buon viaggio”. Lino Banfi non ha ancora fatto nessuna dichiarazione pubblica sulla morte della moglie, forse ancora troppo sconvolto dal dolore.

Il loro amore è durato più di 60 anni e i due hanno affrontato insieme tutte le difficoltà della vita. Infatti, per molti anni, prima che l’attore sfondasse nel mondo del cinema, è stata lei a inviargli i soldi per permettergli la sopravvivenza a Milano.

La malattia della moglie di Lino Banfi

La loro storia tra Lucia Zagaria e Lino Banfi è una delle più belle della storia del cinema italiano e loro erano davvero molto legati. Infatti, di recente l’attore aveva chiesto a Papa Francesco di poter morire insieme a lei. Quando si è ammalata è stato proprio lui a prendersi cura di lei insieme a sua figlia Rosanna, in modo che non stesse mai sola. Negli anni della malattia, sia l’attore che la figlia Rosanna si erano stretti intorno a lei per non lasciarla mai sola.

Lucia Zagaria purtroppo era molto malata. Gradualmente a causa dell’Alzheimer aveva perso la memoria. Questo ha dato davvero un grande dolore alle persone che le sono state accanto. Infatti, la stessa Rosanna Banfi aveva raccontato in studio da Silvia Toffanin: “Da un po’ di anni, mamma non sta bene e sente sempre il bisogno di papà vicino. Lo cerca sempre e questo viene prima di tutto il resto, prima di qualunque altra cosa: la salute e l’unione familiare”.

Ne aveva parlato anche a Ballando con le stelle, quando raccontò: “Mamma è diventata scordarella, dimentica le cose. Ha questa cosa che non voglio nominare. Di questa mia partecipazione a Ballando è felicissima, poi quando vado a casa sua e le dico qualcosa fa la vaga. Questa cosa mi mette una tristezza profonda, sono talmente dispiaciuta che ultimamente vado di meno a trovarla. Non riesco a dirle tutte le cose che vorrei, tanti momenti brutti e belli della vita. Mamma è piccoletta ma tanto bella”.