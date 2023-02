Barbara D’Urso, è finita così: non c’è stato nulla da fare

La conduttrice napoletana ha deciso di non continuare. Ma come mai questa decisione improvvisa? Scopriamo insieme i dettagli.

Barbara D’Urso al momento è alle prese con le registrazioni di Pomeriggio Cinque, uno dei suoi programmi di punta, trasmesso per la prima volta nel 2008. Lo scorso anno i vertici Mediaset avevano deciso di togliere due importanti slot televisivi alla conduttrice, che però si tiene sempre impegnata.

Nel suo tempo libero trascorre il tempo con i due figli, Giammauro ed Emanuele, avuto dall’ex compagno Mauro Berardi. Da alcuni mesi inoltre la famigliola si è allargata ulteriormente grazia all’arrivo di una nipotina, notizia confermata dalla stessa D’Urso durante l’intervista rilasciata a Verissimo.

E’ finita

Nell’ultimo periodo la sfera privata di barbarella è tornata sotto i riflettori, e no, non si tratta della nuova nipotina. Infatti secondo alcune indiscrezioni la conduttrice avrebbe trovato un nuovo amore. La D’Urso è sempre stata discreta in fatto di uomini.

L’ultima importante relazione intrapresa è stata quella con il suo ex marito, Michele Canfora, con il quale è convolata a nozze nel 2008. La relazione purtroppo è terminata 4 anni più tardi, a causa di un tradimento dell’uomo, che la presentatrice ha scoperto attraverso alcune foto finite sui giornali.

Oltre alla storia d’amore con il padre dei suoi due figli, cominciata nel 1982 e durata oltre dieci anni, la Regina di Mediaset nel corso della sua carriera può vantare flirt con diversi volti noti del panorama italiano. Tra quelli confermati troviamo Miguel Bosé e Vasco Rossi. Ci sono state anche delle frequentazioni presunte con degli ex calciatori come Stefano Bettarini (ex di Simona Ventura) e Fabio Galante.

Secondo alcune indiscrezioni, nelle ultime settimane la D’Urso si sarebbe avvicinata un’altra figura italiana di spicco. Si tratterebbe di Flavio Briatore, l’ex marito di Elisabetta Gregoraci, con la quale ha avuto un figlio, Nathan, che ha da poco compiuto 13 anni. Rispondendo a queste pressanti voci, la conduttrice napoletana ha risposto di aver conosciuto l’imprenditore piemontese e di esserci uscita diverse volte, ma sempre in compagnia di amici. Avrebbe inoltre dichiarato di trovarlo un uomo interessante. A quanto pare la situazione sarebbe improvvisamente cambiata tra i due.

Il settimanale diretto da Alfonso Signorini, attuale conduttore del GF Vip, ha pizzicato Flavio sul suo Yacht, mentre si trova in vacanza ai Caraibi, ma di Barbara non ci sarebbe traccia. Sono presenti molti amici dell’ex manager Renault, ma la donna non è stata avvistata. Chissà, il flirt tra i due sarà già acqua passata?